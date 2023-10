“No hay recursos adicionales”: ministra Aguilera insiste en que centros asistenciales “tienen que cumplir” con la reducción de personal

En una nueva edición de Gobierno Informa, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, se refirió al incremento en el Presupuesto 2024 destinado para su sector y a la desvinculación de más de 6 mil trabajadores que fueron contratados como apoyo por la pandemia de Covid-19.

Tras el fin de la alerta sanitaria -el pasado 31 de agosto- el Ministerio de Salud (Minsal) informó que de los 12.417 honorarios Covid que todavía permanecen trabajando, sólo 6.070 se mantendrán en el sistema luego de este año, dando por finalizada la función de las otras 6.347 personas contratadas a través del decreto.

Dicha situación causó que la confederación de trabajadores de la Salud, Fenats Nacional, el lunes diera inicio a un paro de sus funciones, movilización a la que se sumó la Confederación Democrática de Profesionales Universitarios de la Salud (Confedeprus). En ese contexto, ayer martes, las entidades se reunieron con el Minsal para abordar sus exigencias, sin embargo, tras no llegar a un acuerdo, el paro sigue en pie.

La situación se da a solo unos días que el Presidente, Gabriel Boric, presentara el Presupuesto 2024, donde, en cadena nacional, destacó que “la salud es prioritaria: por ello vamos a aumentar en 8,1% los recursos para el sistema público de salud, lo que equivale a más de un billón de pesos (US$1.200 millones según una minuta de gobierno). ¿Para qué? Para poder mejorar la cobertura, para llegar más a tiempo, para poder contratar a más trabajadores permanentes (6 mil) en el sistema de salud”.

Trabajadores de la Salud ratifican paro desde el 2 de octubre por masiva desvinculación de honorarios Covid

Bajo ese contexto, esta jornada, la ministra Aguilera reiteró lo conversado ayer con los funcionarios de la salud movilizados. En ese sentido, señaló que “de los cargos que teníamos a honorarios el 31 de agosto, nosotros, con reasignación sectorial, vamos a mantener 6 mil puestos, que además van a ofrecer en el Presupuesto 2024 puestos que ya son permanente, no a honorarios”.

Asimismo, explicó que “la desescalada de los funcionarios a honorarios no es brusca, no es efectivo que se haya despedido en este momento todos los cargos, sino que es gradual a través de los meses, por lo tanto, hay servicios que han comenzado con la desescalada, otros se han atrasado un poco más, pero todos tienen que cumplir con la reducción de los cargos tal como está planificado, porque no hay recursos adicionales. Tenemos que ser responsables con los recursos que tenemos”, aseveró.

“Por lo tanto, tienen que ir cumpliendo con esta reducción de las personas que están a honorarios, salvaguardando las áreas que nosotros definimos como críticas (…) para la cual el mismo ministerio disponibilizó recursos para mantener a esos 6 mil funcionarios hasta diciembre”, aseguró la ministra.

En tanto, las áreas críticas a donde se reasignarán funcionarios son: las Unidades de Urgencias, Unidades de Cuidados Intensivos, Laboratorios y Unidades de Hospitalización Domiciliaria.

Además, tras la cita del martes, la ministra explicó que se dispondrían de 1.800 cargos que serán puestos en marcha en algunos hospitales, con lo que, desde el Minsal esperan “ayude a solucionar esta situación de crisis y terminar con las movilizaciones, sin embargo, seguimos abiertos a la negociación con los gremios y a manifestarles e informales el detalle que necesitan respecto de las personas que están hoy en honorarios Covid y los cargos que existen disponibles para poder incorporarlos”.