Paris por efectividad de inmunización contra Covid-19: “El 86% de los hospitalizados UCI no ha completado su esquema de vacunación”

Este sábado, en medio del balance sobre la evolución del coronavirus y tras informar otros 8 mil contagios en el país, el ministro de Salud, Enrique Paris, se refirió a la efectividad del proceso de inmunización contra el Covid-19 y ejemplificó que, en el caso de los pacientes ingresados a Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), el “86% no ha completado su esquema de vacunación”.

Paris, en primer lugar, hizo referencia al estudio de la cartera sanitaria sobre la efectividad de la vacuna del laboratorio Sinovac y señaló que los resultados obtenidos “demuestran que evidentemente hay una diferencia entre los pacientes que están vacunados y aquellos que no están vacunados”.

Por ejemplo, detalló que “de 5.471.728 personas no vacunadas, los casos que se hospitalizan ascienden a 18 mil. Los casos que se infectan ascienden a 185 mil y los que ingresan a UCI ascienden a 6.359 casos y los que fallecen son 2.786 casos”.

“Si esto lo comparamos con el esquema completo -es decir, con aquellas personas que ya han recibido sus dos dosis y 14 días después-, sólo se infectan 12 mil de 4.173.574 personas; sólo se hospitalizan 1.462 (del total de inmunizadas) y sólo ingresan a la Unidad de Tratamiento Intensivo 360 personas de esta gran cantidad de personas vacunadas”, añadió.

En cuanto a la cifra de fallecimientos en este grupo, indicó que fue de 409. Sin embargo, explicó que “estas personas generalmente tienen comorbilidades, tienen problemas agregados al coronavirus que los traen desde antes de infectarse”.

Respecto a los riesgos de quienes no han recibido alguna de las dosis, el ministro comunicó que “aquellos que no están vacunados tienen 3,23 veces más posibilidades de hospitalizarse; tienen 3,57 veces más posibilidades de ingresar a las Unidades de Cuidados Intensivos y tienen 4,5 veces más posibilidades de fallecer”.

Y, en esa línea, precisó: “Con respecto a los hospitalizados en Unidades de Tratamientos Intensivo (según esquema de vacunación), se demuestra que el 86% de los hospitalizados actualmente en la UCI no ha completado su esquema de vacunación; es decir, no tenían las dos dosis más los 14 días. Y el 63% de los hospitalizados en UCI no ha sido vacunado”.

De acuerdo a los datos del Ministerio, a la fecha hay 10.470.868 inoculados con la primera dosis (el 68,9% de la población objetivo) y 7.940.406 han recibido ambas vacunas, esto es el 52,2% de la población objetivo.