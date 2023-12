¿Primará la antigüedad? Corte Suprema define presidencia para el bienio 2024-2025

A las 14.30 horas de este lunes 18 de diciembre está citado el pleno de la Corte Suprema para una sesión en la que se realizará la tradicional votación para elegir el nuevo presidente del máximo tribunal.

La antigüedad es el criterio principal en el nombramiento, pero no es un factor ineludible. Por ejemplo, en 1998 los magistrados decidieron elegir a Roberto Dávila y no a Osvaldo Faúndez, a quien le habría correspondido. Dos años después, Faúndez volvió a ser desplazado, por Hernán Álvarez, acogiéndose posteriormente a jubilación. En 2011, en tanto, el pleno votó por Rubén Ballesteros y no por Jaime Rodríguez Espoz.

Juan Eduardo Fuentes Belmar es el presidente saliente y sus antecesores más recientes Guillermo Silva, Haroldo Brito y Hugo Dolmestch. En todos esos nombramientos se respetó la tradición.

Son 21 los magistrados que componen el pleno, sin embargo, no se han definido los reemplazos de Guillermo Silva y Haroldo Brito. Así, serían 19 los integrantes del máximo tribunal que tomarán la decisión.

El 6 de enero Juan Eduardo Fuentes deja el cargo. De respetarse la tradición, el ministro Ricardo Luis Blanco Herrera será su sucesor, tras una década de trayectoria en la Suprema.

El magistrado Ricardo Blanco. Foto: Cristóbal Escobar / Agencia Uno.

En 2013 Ricardo Luis Blanco Herrera fue nominado para integrar el máximo tribunal por el entonces Presidente Sebastián Piñera y fue respaldado en forma unánime por el Senado. Blanco Herrera fue hasta su nominación, presidente de la Segunda Sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel y también fue presidente de dicho tribunal.

Los legisladores tuvieron en consideración la trayectoria del magistrado en el ámbito profesional y académico, destacando que aprobó el curso habilitante para optar al cargo de ministro y fiscal judicial de Corte de Apelaciones con la ponderación máxima de 100% que otorga la Academia Judicial.