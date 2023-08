RN exige disculpas del Presidente Boric tras dichos por figura de Sergio Onofre Jarpa

Diversas críticas ocasionaron las palabras del Presidente Gabriel Boric contra Sergio Onofre Jarpa, quien fue uno de los fundadores de Renovación Nacional (RN) y también ministro del Interior (1983-1985) durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El pasado viernes, en el marco de un homenaje que se realizó en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos para Rodolfo Seguel (dirigente sindical, exdiputado y político de la Democracia Cristiana) y dirigentes que lucharon contra la dictadura, el jefe de Estado afirmó que “desgraciadamente, gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron”.

“Los caminos son más largos que lo que uno alcanza a recorrer, por eso les agradezco mucho ser parte de este homenaje a toda una generación de dirigentes y dirigentes sindicales; de luchadoras y luchadores sociales que dieron la pelea contra la dictadura; por la democracia, por los Derechos Humanos y allanaron el camino para poner fin a ese periodo tan amargo y gris de la historia de nuestra patria que se extendió por 17 años. Desgraciadamente, gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron”, remarcó el Mandatario en dicha oportunidad.

Rápidamente sus dichos tuvieron eco y durante la jornada de este domingo, desde RN exigieron a Boric a disculparse, argumentando que “el futuro no se construye difamando a las personas que fueron claves en la transición política”.

El presidente de la tienda de Antonio Varas y senador, Francisco Chahuán, dijo: “exigimos que el Presidente Boric se disculpe con lo que fue la figura de Sergio Onofre Jarpa y con Renovación Nacional. El futuro no se construye difamando a las personas que fueron claves en la transición política. Y no permitiremos que el Presidente Boric enlode lo que fue una figura emblemática en la transición política del país”.

Además, agregó que “él (Onofre), a diferencia de su errático gobierno, supo que la estabilidad del país estaba por sobre cualquier otra implicancia. Fue capaz de iniciar el proceso de la reconstrucción democrática, a través de la constitución del grupo de los ocho, y lograr consolidar lo que fue la democracia de los acuerdos, lo que fue reconocido incluso por el ex Presidente de la República Patricio Aylwin después de su mandato, quien agradeció el rol de Sergio Onofre Jarpa y de RN”.

Por su parte, la diputada Camila Flores (RN) afirmó que “las palabras de Gabriel Boric sobre Sergio Onofre Jarpa hay que tomarlas como de quien vienen, una persona que no cree, no valora y no aprecia la democracia. Sergio Onofre Jarpa fue una persona que luchó siempre por la libertad, sobre todo, respecto de un gobierno totalitario de corte marxista que violó derechos fundamentales como fue el gobierno de la Unidad Popular. Sergio Onofre Jarpa es una persona reconocida, no solamente por la derecha, sino de manera transversal, por su tremendo aporte en la transición a lo que es la democracia plena”.

A las críticas también se sumó la exministra de Desarrollo Social, Karla Rubilar, quien escribió en su cuenta de X (antes Twitter) que “continúa la falta de rumbo del Presidente Gabriel Boric. Una Pena. Dice que quiere contribuir a mejorar el clima político y ataca, desconociendo la historia a Sergio Onofre Jarpa, fundador y ex presidente de RN, figura clave en la transición a la democracia en Chile. ¡Ayude al diálogo, por favor!”

En tanto, la senadora María José Gatica (RN) reprochó por la misma red social que “no vamos a permitir que Gabriel Boric intente desviar la atención de su mal gobierno enlodando a un orgullo de RN como es Sergio Onofre Jarpa. Presidente, dedíquese a gobernar el Chile del presente, el que necesita orden y seguridad, el que está aburrido de sus promesas sin cumplir”.