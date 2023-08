Ministro de las Culturas respalda dichos de Boric contra fundador de RN: “Onofre Jarpa tuvo que ver con represiones”

Diversas reacciones ocasionaron las palabras del Presidente Gabriel Boric en contra Sergio Onofre Jarpa, uno de los fundadores de Renovación Nacional (RN) y también ministro del Interior (1983-1985) durante la dictadura de Augusto Pinochet.

El pasado viernes, en el marco de un homenaje que se realizó en el Museo de la Memoria y Derechos Humanos para Rodolfo Seguel (dirigente sindical, exdiputado y político de la Democracia Cristiana) y dirigentes que lucharon contra la dictadura, el jefe de Estado afirmó que “desgraciadamente, gente como Sergio Onofre Jarpa terminaron sus días impunes, pese a todas las tropelías que cometieron”.

Como era de esperarse, sus dichos generaron incomodidad al interior de RN, quienes rápidamente salieron a exigirle al Presidente disculpas públicas, argumentando que “el futuro no se construye difamando a las personas que fueron claves en la transición política”.

“Exigimos que el Presidente Boric se disculpe con lo que fue la figura de Sergio Onofre Jarpa y con Renovación Nacional. El futuro no se construye difamando a las personas que fueron claves en la transición política. Y no permitiremos que el Presidente Boric enlode lo que fue una figura emblemática en la transición política del país”, emplazó el senador y presidente del partido, Francisco Chahuán.

Sin embargo, este lunes, el ministro de las Culturas, Jaime de Aguirre, quien lleva adelante los preparativos para la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado, salió en defensa del Presidente Boric y respaldó sus dichos en contra de Onofre Jarpa.

“Estamos en un país muy constreñido y yo creo que no debe ser así. A mí me parece que tener la libertad de pensar, cosa que hace la derecha recurrentemente acerca de los propósitos, de la historia, de la izquierda, dibuja a la izquierda a su antojo. Que el presidente haya dicho que Onofre Jarpa tuvo que ver, siendo ministro de interior, con represiones, es atenerse a la verdad, no entiendo la irritación”, señaló en entrevista con T13 Radio.

El ministro detalló, además, que su cartera se encuentra trabajando en tres grandes líneas sobre la conmemoración de los 50 años del Golpe de Estado: “Lo que ha hecho es proponer una conversación en torno de estas tres columnas de las cuales tanto hemos hablado, que son, memoria dura, memoria de los hechos; luego defensa de la democracia y perspectiva de futuro. Eso ha ido ocurriendo. Son las tres grandes líneas sobre las cuales creemos que hay que tener en serio a medio siglo de ocurridos los hechos”.