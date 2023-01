Subsecretario Vergara asegura que se están “redoblando las acciones” frente a los homicidios registrados en Barrio Yungay

Este viernes el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara, se refirió a los hechos delictuales que se han registrado en la comuna de Santiago, en particular abordó las balaceras y homicidios que se han desarrollado en el Barrio Yungay, sector donde reside el Presidente Gabriel Boric.

En los últimos días se han registrado tres homicidios en el barrio patrimonial, además de balaceras. Sin ir más lejos, la madrugada de este viernes un hombre quedó en riesgo vital tras recibir dos disparos en su cabeza. El hecho ocurrió a sólo horas de que se encontrara en plena vía pública un cuerpo sin vida con siete disparos.

Vergara, al ser consultado sobre las medidas que se están tomando para aumentar la seguridad en el sector, sostuvo que “más que preocupación, como autoridades nos corresponde la ocupación, y lo que hemos determinado en estas últimas horas, es seguir reforzando algo que veníamos reforzando particularmente en la comuna de Santiago, más allá de un barrio en particular”.

En esa línea, aseguró que los homicidios en la Región Metropolitana (RM) han sufrido un alza los últimos años, “con incrementos significativos, tanto en 2020 como el 2022, marcando los mayores incrementos”, sostuvo.

Además, señaló que gran parte de esos homicidios “están ligados, en un porcentaje bastante alto, al uso de armas de fuego, a diferencia de los homicidios que están ocurriendo en otros sectores”.

Este jueves, las autoridades de Santiago, Turismo y la Delegación Presidencial, anunciaron una serie de medidas que apuntan a resguardar el casco histórico de Santiago. Considerando ese plan, Vergara señaló que esta mañana se tomó contacto con las policías y están “tomando acciones para redoblar acciones, particularmente en ese barrio (Yungay)”.

“Pero esto va de la mano con un fenómeno que, lamentablemente, incluso antes de llegar al gobierno estábamos conscientes, porque el alza de homicidios se venía manifestando al menos desde el año 2016-2017 con un alza sostenida. Por eso, celebramos la decisión del Ministerio Público de dar un giro y reforzar la acción sobre delitos cometidos por organizaciones, particularmente los homicidios”, destacó la autoridad.

El subsecretario aprovechó la instancia para señalar que ha mantenido conversaciones con el fiscal nacional, Ángel Valencia, para reforzar “el convenio que firmamos hace unos meses atrás, para dar nacimiento al Centro Nacional para la Prevención de Delitos Violentos en la Subsecretaría de Prevención del Delito, porque justamente en casos como los del Barrio Yungay, lo que no podemos hacer es quedarnos sólo con las cifras. Se necesita poner sobre la mesa la investigación del contexto”.

Esto, porque cuando los homicidios se concentran barrios particulares, según explicó, “suelen responder a fenómenos que pueden estar conectados y ligados entre si. No me refiero a este caso en particular, sino que me refiero a lo que hemos aprendido de otros países de América Latina, en que la reducción de homicidios pasa por una buena investigación y un buen rol del Ministerio Público”, enfatizó la autoridad.