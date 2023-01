“No nos quiten a Pedrito”: chilenos repudian a revista Hola tras asegurar que Pedro Pascal tiene “raíces españolas”

Hace tan solo unos días, la revista Hola de España hizo una publicación que se volvió altamente viral en redes sociales. Se trata de un artículo en la web dedicado al actor chileno Pedro Pascal, en la que el medio destaca mucho más que el intérprete tiene raíces españolas en lugar de su nacionalidad chilena.

“Pedro Pascal, el actor con raíces españolas que triunfa con The Last of Us”, se titula la nota del medio que se publicó el pasado 24 de enero.

En ella aborda la importancia del rol del actor en aquella serie de ciencia ficción de HBO, su trayectoria en producciones como Game of Thrones, The Mandalorian y Narcos, así como también ciertos datos biográficos de Pascal.

Es ese último aspecto lo que causó la furia de sus compatriotas. En el texto, el medio asegura que “Pedro nació en Santiago de Chile pero tiene raíces españolas. De madre psicóloga y padre médico, el actor es nieto de un matrimonio español: su abuela nació en Mallorca y su abuelo en el País Vasco”.

“Dejen de robar”: la petición de los chilenos

Luego de que revista Hola difundiera este artículo en su cuenta de Twitter, los usuarios no se hicieron esperar y plasmaron su descontento ante la frase de que Pedro tenía raíces españolas.

“No es español, es chileno, dejen de robar”, “España no se aburre de robarle a Latinoamérica”, “Pregúntenle si se siente español”, “No nos quiten a Pedrito”, se lee en los comentarios que escribieron los cibernautas a la revista.

Si bien Pedro Pascal desde hace años que no reside en Chile, el actor constantemente ha demostrado un estrecho vínculo con su país de origen y agradecido el cariño que le mandan sus seguidores chilenos.

Y a propósito de lo sucedido con revista Hola, un usuario de Twitter destacó la ocasión en que el artista envió un amoroso saludo específicamente a sus conciudadanos: “A todos los fans chilenos los quiero mucho, los quiero a ellos mucho más que a todos los otros”.

Pedro Pascal será anfitrión en Saturday Night Live

La tarde del jueves, se confirmó que el actor chileno será el anfitrión del próximo capítulo del histórico programa estadounidense Saturday Night Live (SNL).

Dado que es usual que haya un invitado musical en las ediciones, en esta ocasión contará con la presencia nada más ni nada menos que de Coldplay.

El capítulo de Pedro Pascal como anfitrión se estrenará el próximo sábado 4 de febrero, según comunicaron la cadena NBC y el mismo protagonista de The Last of Us en sus redes sociales.