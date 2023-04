Super de Salud anuncia fiscalización a isapres tras denuncias por eventual discriminación a afiliados con enfermedades crónicas

Este jueves el superintendente de Salud, Victor Torres, sostuvo una reunión con el abogado Jorge Hübner, quien mediante redes sociales denunció hace una semana haber sufrido una “dolorosa discriminación” al momento de comprar los bonos para los controles médicos de su hija de 1 año que padece parálisis cerebral.

Según relató Hübner por Twitter, al momento de pagar, le indicaron que el sistema de su isapre Banmédica no dejaba venderle los bonos. Si bien pensó en un comienzo que era una falla generalizada del sistema, fue testigo de cómo otros pacientes de la misma isapre podían comprar sin problemas bonos, pero al momento de que una madre con su hija con patología crónica lo intentó, el sistema también la rechazó.

“Ahí caí en la cuenta que Banmédica tiene un sistema que automáticamente niega la venta de bonos a niños con discapacidades crónicas. Noté que el patrón se repetía: niños discapacitados = negación en la venta de bonos”, indicó el abogado por la red social.

Tras hacer público su caso mediante Twitter, muchos usuarios le respondieron, dando sus testimonios de haber sufrido una situación similar al momento de comprar su bono.

Ante esta denuncia, la Superintendencia de Salud se puso en contacto con Hübner para recopilar todos los antecedentes necesarios de su caso, y también para que el abogado le entregara una carpeta con las denuncias que había recopilado de los usuarios que lo contactaron.

Sobre ese listado, detalló el superintendente Torres, “hay aproximadamente 60 casos” similares al de Hübner que tendrán que analizar, y con esto también realizarán una fiscalización a las distintas isapres “para poder pesquisar si está ocurriendo en otras”.

“Vamos a observar los casos nuevos y vamos ampliar estas fiscalizaciones al resto de los seguros privados”, explicó.

Junto con esto, la autoridad también destacó que con la Intendencia de Fondos están desarrollando “una nueva circular que va a instruir de manera general a la de isapres, que no puede existir ningún tipo de mecanismo que establezca algún impedimento a las personas para poder acceder a sus atenciones de salud”.

“Se tiene que mantener la cobertura, sobre todo en aquellos casos donde hay patologías que efectivamente así lo requieren, impidiendo con ello que existe algún tipo de discriminación”, añadió.

Sobre su caso en particular que denunció por Twitter, Hübner indicó que “en teoría debe estar solucionado”.

“Es lo que me ha señalado la isapre. No he vuelto a ir a comprar un bono así que no sé si efectivamente así ocurrió, pero la verdad es que no tengo razones para dudar en este caso”, afirmó.

En esta línea, destacó que Banmédica también se puso en contacto con él “para intentar generar fuentes que no sólo solucionen el caso concreto mío, sino que de otros usuarios que están viviendo una situación similar”.

Respuesta de Banmédica ante el caso de Hübner

El mismo día que Hübner realizó su denuncia por Twitter, isapre Banmédica respondió mediante un comunicado que lamentaban esta situación que vivió el abogado y su hija, pero indicaron que no correspondía a una discriminación, sino que mas bien era “una medida de control” que falló al momento de comprar el bono.

“Lamentamos la situación vivida por el afiliado y su familia, con quienes ya nos pusimos en contacto para ofrecerles nuestras disculpas y entregarles una solución definitiva”, detallaron. “Lo ocurrido tuvo que ver con una medida de control –que falló en este caso- que se activa de manera automática en la compra del bono electrónico”.

En este sentido, explicaron, esta medida preventiva “sólo se aplica en la bonificación en línea de la prestación de salud y que, en ningún caso, se dejan de entregar las prestaciones de salud o la cobertura correspondiente al plan de salud”.