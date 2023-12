Tohá dice que resultado del plebiscito es “un llamado de atención” y pide no hacer “lecturas convenientes”

La ministra del Interior, Carolina Tohá, abordó esta mañana el resultado del plebiscito constitucional, donde la opción En contra se impuso con 55,76% de los votos por sobre un 44,24% del A favor.

En entrevista con radio Cooperativa, Tohá dijo que sería “mañoso” leer el resultado como un “apoyo” al Presidente Gabriel Boric. “Todos sabemos que aquí hubo muchos factores que gatillaron las decisiones del electorado. Y el Presidente ayer lo dijo enfáticamente, nosotros como gobierno no vamos a promover una lectura complaciente de este resultado, porque además ratifica algo que hace un rato la ciudadanía siente, que es que el esfuerzo que se hizo a través del proceso constitucional de arribar a un texto de acuerdo para una Constitución para el futuro de Chile no dio el resultado esperado”.

“Entonces, nosotros no estamos por hacer ese tipo de lectura tan favorable, estamos por considerar que este resultado muestra más bien un llamado de atención, muestra una ciudadanía que ha estado disconforme con cómo se llevaron adelante los procesos constitucionales, que en un principio apoyó tan ampliamente, la más clara de las votaciones de estos tres plebiscitos que hemos tenido fue la primera y el resultado final fue de decepción para la ciudadanía. Eso es un llamado de atención que hay que escuchar bien y no tener lecturas convenientes es el primer paso”, agregó.

Por otro lado, apuntó sus dardos contra el sector que apoyaba la opción A favor. “Quizás a veces en los discursos hay muchas cosas que no se dicen. Ayer yo no vi mucho tono autocrítico en el sector que enfrentó una derrota. Pero la autocrítica hay que hacerla, aunque no sea pública en un primer momento, como lo hicimos nosotros en el plebiscito anterior”.

Anoche, pasadas las 21.00, en cadena nacional, el Presidente Gabriel Boric se refirió al resultado y señaló: “Durante mi mandato se cierra el proceso constitucional, las urgencias son otras”. Sobre esto, Tohá exclamó: “Lo que está claro, y archi dicho por todos y reafirmado ayer por el Presidente, es que un nuevo proceso constitucional está descartado. Si el Parlamento hace conversaciones, decide reformas, yo creo que no es algo que hoy día podamos abordar”.

“Hoy día lo que tenemos que abordar, esa prueba de blancura, es que ponemos la energía donde están las urgencias y logramos avances en esas cosas que han tardado demasiado”, continuó.

La ministra, que fue diagnosticada con Covid 19, acudió ayer por la tarde a votar tras recibir la autorización de su médico. Consultada por su estado de salud, dijo: “Ha sido bien benévolo. Partió un primer día con síntomas, tampoco tan molestos, y después se me fue totalmente”.