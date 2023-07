Tras denuncia de diputada en su contra: gobernador de La Araucanía entrega a fiscal documentos sobre traspasos a fundaciones

El gobernador de La Araucanía, Luciano Rivas, se reunió con el fiscal regional, Roberto Garrido, para entregar antecedentes sobre la investigación que desarrolla el Ministerio Público respecto al traspaso de dineros a fundaciones.

Esto, por una denuncia que hizo la semana pasada la diputada Ericka Ñanco, respecto a un contrato por más de $2.000 millones en favor de la Fundación Local, una entidad fundada el 2020, con sede en Viña del Mar, Región de la Valparaíso que dirige Héctor Troncoso Triviño, cercano al gobernador. El convenio apunta a la ejecución de proyectos de reciclaje en la comuna de Padre Las Casas y promoción turística de la Región de La Araucanía.

“Nosotros en esta actitud proactiva vinimos en el día de hoy a entregar toda la información requerida al fiscal de Alta Complejidad, vía fiscal regional. Esperamos que estas diligencias ocurran de la forma más rápida y estamos como gobierno regional dispuestos a apoyar en todas las gestiones necesarias y entregar toda la información. Porque somos parte de esta investigación también y necesitamos que se esclarezca a la brevedad”, destacó la autoridad regional electa.

El dossier entregado al fiscal Roberto Garrido contiene información detallada de las transferencias realizadas desde el inicio del mandato de Rivas en el Gobierno Regional hasta la fecha.

“Este informe incluye cerca de 60 instituciones que ejecutan casi 200 programas, así como una sección especial con información detallada sobre los programas implementados por las tres fundaciones que han sido objeto de denuncia. Estos programas han beneficiado a casi 30 mil familias de nuestra región”, afirmó el jefe regional.

El gobernador Luciano Rivas afirmó que la entrega de los dineros ha cumplido con todos los protocolos establecidos, visados por la Contraloría en algunos casos y con total transparencia.

“Se instruyó que se facilite toda investigación y se proporcionen los antecedentes necesarios a cualquier organismo que lo solicite, brindando nuestro total apoyo a los procesos investigativos”, dijo.

En relación a la denuncia presentada por la legisladora oficialista, el gobernador sostuvo que “las declaraciones de la diputada Ñanco no presentan una sola denuncia fundamentada. Son meras suposiciones infundadas que buscan difamar la imagen del Gobierno Regional y sus funcionarios”.

“La parlamentaria no pudo respaldar sus denuncias con datos concretos y precisos. Este tipo de actos graves e injuriosos nos reservan el derecho de acudir a las instancias legales correspondientes. En estos momentos difíciles que atraviesa el país, no se puede permitir que se utilice la política como un espectáculo ni que se juegue al empate. Todos los actores, especialmente aquellos que toman decisiones, deben mostrar la máxima responsabilidad. Desafío a la diputada a presentar un solo argumento que justifique sus graves acusaciones y a retractarse en caso de no poder respaldarlas”, manifestó la autoridad regional.

El jueves se hará entrega a la Contraloría General de la República de toda la información pertinente sobre las transferencias realizadas a instituciones privadas desde el Gobierno Regional de La Araucanía desde el año 2021 hasta la fecha.

Otra de las investigaciones que desarrolla la Fiscalía de Alta Complejidad de La Araucanía por traspaso de dineros estatales a fundaciones se relacionan a una denuncia del diputado Mauricio Ojeda por una entidad que recibió fondos el año pasado del Ministerio de Desarrollo Social y que tendría su centro de operación en el mismo terreno de Angol en el que vive la delegada presidencial Provincial de Malleco, Andrea Parra. La tercera indagatoria, es por presuntas irregularidades en el traspaso de $442 millones desde la Corporación nacional de Desarrollo Indígena a una sociedad de profesionales con responsabilidad limitada.