Cuatro razones para hacer ejercicios que no están relacionadas con el físico

Quienes disfrutan haciendo deporte lo van a confirmar. Una vez que dejaron atrás la idea de ejercitar para bajar de peso o conseguir alguna meta relacionada con su físico, empezaron a disfrutar los ejercicios por lo que son: actividades que, así como pueden producir cambios en la fisionomía de una persona, también pueden aportar beneficios que van mucho más allá de las dimensiones del cuerpo, y son estos lo que hacen que sea una buena idea intentar incluirlos en la rutina. Aquí dejamos algunos ejemplos.

Ejercitar para relajarse

Según la publicación Harvard Health, pese a que una podría pensar que para relajarnos necesitamos descansar y no hacer nada, lo cierto es que moverse un poco puede tener mejores resultados. Explican que los beneficios mentales del ejercicio aeróbico tiene bases neuroquímicas, en cuanto reduce los niveles de hormonas de estrés tales como la adrenalina y el cortisol, a la vez que estimula la producción de endorfinas, químicos del cerebro conocidos como los analgésicos naturales del cuerpo.

Tranquilidad, que no necesitas correr maratones semanales para relajarte, ya que posiblemente eso te estresaría más. Una caminata de 20 minutos ya es suficiente para conseguir el resultado deseado, así como disfrutar de unos minutos de elíptica. Lo principal es encontrar algo que te guste y se acomode a tus condiciones físicas y expectativas.

Ejercitarse para tener un sentido del propósito

En 2016 un estudio de la Universidad de Colorado, publicado en el Journal of Health Psychology, le preguntó a un centenar de personas si es que le daban un sentido o propósito a su vida, al mismo tiempo que se les puso una pulsera para medir su actividad física a lo largo de una semana. Concluyeron que quienes realizaban ejercicios al menos tres veces por semana, estaban más conectados con su propósito en la vida, al mismo tiempo que el ser una persona activa favorecía las posibilidades de mantener ese propósito.

Stephanie A. Hooker, una de las investigadoras a cargo del estudio, entrega luces sobre el por qué de esta relación: “Creemos que un sentido de propósito fuerte le da a las personas motivos para mantener actitudes saludables, como actividad física. Estas no son inherentemente placenteras para todos, pero conectar el deporte con los valores más profundos puede aumentar la probabilidad de realizarlo de manera regular”.

Ejercitarse para dormir

La Asociación Americana de Desórdenes del Sueño considera que el ejercicio es una intervención no farmacológica con la cual se pueden mejorar los hábitos de sueño. Según el ensayo Exercise and sleep de las psiquiatras Helen S. Driver y Sheila R. Taylor, publicado en Sleep Medicine Reviews, bajo ciertas condiciones el ejercicio tiene efectos beneficiosos en las rutinas de sueño, especialmente en mujeres. Si bien son pocos los estudios que se han hecho donde se incluye un porcentaje femenino, en los que existen da la impresión de que es más probable que una mujer duerma mejor si ha ejercitado.

Hay que considerar que muchas personas prefieren llevar a cabo su actividad física durante la mañana, ya sea para hacerlo antes del trabajo o para evitar las altas temperaturas del verano. Ellas llegan más cansadas a la noche y tienen un propósito por el cual levantarse temprano al día siguiente, por lo que es más probable que llegada la hora de dormir hagan precisamente eso y no se acuesten a revisar redes sociales o alguna plataforma de streaming.

Ejercitarse para hacer comunidad

Cuando estaba en primero medio me fui a vivir a Estados Unidos, con la timidez y torpeza propia de la adolescencia. Recuerdo que una profesora me dio el mejor consejo la primera semana de clases; que me inscribiera en algún equipo deportivo del colegio. Y así fue como pasé de tener cero amigos en un lugar nuevo a tener, al menos, unas 15 compañeras del equipo de volley.

Y es que incluso los deportes individuales pueden generar comunidades. Hay clubes de running por donde se busque y para todos los gustos, mientras que prácticas como yoga o pilates hoy se pueden hacer a través de plataformas online en la compañía virtual de un grupo de personas. Al final, el deporte es una forma de pasar el tiempo que une gente con intereses similares: hay quienes corren en silencio, hay quienes corren conversando, están los que suben cerros, los que buscan a alguien con quien jugar tenis.

Lo principal, para poder aprovechar estos beneficios de la actividad física, es encontrar algo que nos guste y que no sintamos como un motivo más por el cual sentir ansiedad y estrés. Si intentaste alguna disciplina y sientes que no es lo tuyo ¡Hay muchas más! Lo importante es verlo como algo útil y no como otra tarea en la lista de aquello que tenemos que cumplir día a día, que ya es bastante.