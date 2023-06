Datos Paula: panoramas para despedir la primera mitad del año

1. Teatro y maternidades: ver la obra Herencias

Seis mujeres, madres, entre 24 y 48 años, provenientes de diferentes comunas de Santiago, son las protagonistas de la obra de teatro Herencias, que se estrena este jueves en Espacio Taller, en Recoleta. De ellas, solo tres son actrices, y lo que tienen todas en común, además de ser mamás, es que participaron de un taller de teatro documental y maternidades que dio como resultado este montaje.

Dirigidos por la actriz y dramaturga Eliana Furman -quien viene llegando de una exitosa gira por España con su obra Puerperio (2021)-, estos talleres han recibido a más de 200 mujeres. Con una duración de cuatro meses, en estos laboratorios creativos basados en teatro documental y biodrama se trabajan temas como el deseo de ser madres, el embarazo, el parto, el puerperio, la violencia obstétrica, el linaje femenino y los discursos socio-culturales históricos sobre la idea de maternidad.

La psiquiatra perinatal Soledad Ramírez, quien trabaja hace más de 10 años acompañando a mujeres en la etapa que rodea el nacimiento, participó del taller y es una de las protagonistas de la obra que se estrena esta semana. “Ha sido profundamente removedor, un espacio de sanación y acompañamiento, un espacio valioso desde donde reconstruir nuestras historias a través del arte, la expresión del cuerpo, el humor y la contención grupal mutua”, dice.

“Lo que se produce en torno a las mismas intérpretes es muy profundo, revelador y catártico. Y lo mismo con el público: al ser historias reales de las personas que las están compartiendo valiente y generosamente, se produce una empatía y una interpelación, porque en la voz de cada una de las mujeres habitamos todas las mujeres”, dice Eliana Furman, la directora de Herencias. Y agrega: “cuando fui madre me sorprendió las millones de cosas que nadie te dice, que no se comentan, que no se analizan en conjunto. Y me pareció fundamental visibilizarlas y reflexionar sinérgicamente en torno a estas temáticas”.

Del jueves 29 de junio al sábado 1 de julio, a las 19:30 hrs. Espacio Taller, Ernesto Pinto Lagarrigue 191, Recoleta. Entradas en www.ticketplus.cl

2. Diseño local: ir a la venta de Moda Chile

Desde este viernes se realizará en el Hotel W la primera Venta de colecciones de autor, un encuentro organizado por la asociación gremial Moda Chile, que reunirá a más 40 diseñadoras y diseñadores de moda de todo el país. “Chile es la cuna de grandes diseñadores, cuyo trabajo se ha podido ver en distintas partes y alfombras rojas del mundo. Con este evento le estamos dando la posibilidad a todas las personas de conocer cómo es nuestro trabajo, el esfuerzo e inspiración que hay detrás de cada una de las prendas y los accesorios. Todos son productos de fabricación 100% nacional”, dice Lupe Gajardo, diseñadora y vicepresidenta del directorio de Moda Chile.

Con precios que van desde los 30 mil pesos, se exhibirán prendas de vestir, joyas, calzado y accesorios. Dentro de los expositores destacan Sebastián del Real Ossa, quien en sus más de 10 años de trayectoria ha colaborado con marcas de retailers nacionales y ha representado a Chile en el extranjero en pasarelas internacionales; 108 Label (en la foto), marca creada en 2018 por la diseñadora Constanza Hormazábal que propone una fusión entre el diseño contemporáneo y la producción local artesanal; Eme de Marías, de la diseñadora textil María Paz Bravo junto a su madre, pioneras en moda sustentable, cuyo sello es desarrollar prendas únicas desde la reutilización de ropa de segunda mano; y Zurda Joyas, empresa creada por María Paz Cuadra en 2014 que se caracteriza por la experimentación e incorporación de materiales no tradicionales, como carbón de la Patagonia, sal del desierto, plata reciclada, así como también metales y piedras preciosas.

Viernes 30 de junio de 11 a 19 hrs. Sábado 1 y domingo 2 de julio, de 11 a 20 hrs.

Piso -3 del Hotel W Santiago, Isidora Goyenechea 3000, Las Condes.

3. Apreciación cinematográfica: inscribirse en el taller gratuito de La Cineteca

Con foco en el cine chileno, la Cineteca Nacional realizará la próxima semana la edición online del taller de apreciación cinematográfica Las partes y el todo, que será impartido por el periodista y crítico de cine Christian Ramírez, columnista en el suplemento Artes y Letras de El Mercurio, profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Santiago y en la Facultad de Estética de la Universidad Católica.

El taller está dirigido a un público general, es decir, no se necesitan conocimientos previos ni tener una formación especial. “Estos talleres son una suerte de puerta de entrada del público al fenómeno cinematográfico, y sobre todo al cine chileno, a la tradición cinematográfica nacional”, explica Ramírez. La participación es gratuita y se priorizará a personas que residan en regiones distintas a la Metropolitana.

El objetivo es explorar cuatro elementos —rostros, espacios, colores e instantes— y analizar de qué forma han llegado a ser parte central de la experiencia del séptimo arte. “Por lo general, cuando uno habla de las películas uno habla de las grandes temáticas, de los grandes arcos. Pero el cine también se puede visualizar en lo pequeño: ¿por qué hay ciertos rostros que nos importan más que otros en el cine? ¿Por qué hay ciertas tonalidades en ciertas escenas?”, dice Christian Ramírez.

Inscripciones abiertas hasta el viernes 30 de junio a las 12 hrs. Los seleccionados serán notificados por correo electrónico el mismo día. El taller se realizará del 3 al 6 de julio, de 18 a 20 hrs., vía Zoom. www.cclm.cl/cineteca-nacional-de-chile/