El cambio de los Nodos del karma traerá un nuevo capítulo a nuestras vidas

Los Nodos son la intersección entre la órbita de nuestro planeta y la órbita de la Luna. En astronomía, reflejan una fórmula matemática que representa el eje en donde está ocurriendo el movimiento de la Luna. Desde la astrología tienen una lectura diferente y mucho más profunda, pues nos hablan de las tareas kármicas que debemos cumplir en esta encarnación.

Donde tengamos a estos puntos en nuestra carta astral es donde podemos ver qué cosas inherentemente están ya aprendidas o integradas en nuestra vida (el Nodo sur), donde siempre todo es más fácil o sale relativamente bien. En contraposición, el Nodo norte nos viene a presentar los desafíos de crecimiento espiritual, de evolución de conciencia y de reconocimiento sobre las cosas que debemos dejar atrás para poder crecer.

Los Nodos lunares transitan en pares de signos opuestos complementarios, durante un período de 18 meses. Esto también afecta nuestros propios procesos, pues nos llama colectivamente a reconocer lo que debemos movilizar y liberar del signo donde esté el Nodo sur en tránsito, y a integrar y hacer presente lo que el signo del Nodo norte en tránsito nos quiere mostrar.

Este 18 de julio los Nodos harán el cambio desde Tauro y Escorpión hacia Aries y Libra. Luego de una intensa temporada en donde tuvimos que soltar muchas cosas, es el momento de gestar nuevos comienzos y abrirnos nuevos caminos. Aries, el primer signo del zodíaco y que será Nodo norte hasta enero del 2025, nos pide confianza, valentía y la capacidad de empezar de nuevo ante todo lo que se ha ido.

El Nodo sur en Libra, por tanto, nos pide dejar atrás los vicios de este signo: la falta de asertividad, la excesiva complacencia, el preocuparnos tanto de lo que dice el resto o negar partes de nosotras mismas solo para poder encajar. Estos próximos 18 meses son para atrevernos a reequilibrar nuestras vidas, luego de tantos quiebres, transformaciones y duelos que nos hicieron dejar atrás una etapa que ya venció.

Este lunes 17 de julio ocurrirá la Luna nueva en Cáncer, signo cardinal de agua, relacionado con la familia, el pasado y el nutrir nuestro mundo emocional. Este evento ocurre cuando el Sol y la Luna se encuentran en el mismo signo, lo que anuncia comienzos y aperturas de camino en los temas que conciernen a este signo. Como los Nodos observan la órbita de la Luna alrededor de la tierra, este evento lunar será importantísimo para poder dar paso al cambio radical que viviremos en las próximas semanas.

Es un momento para que las semillas que hemos estado poniendo germinen y empiecen a crecer. Podremos observar en las próximas semanas que las cosas a medias, la tibieza o la falta de decisión no serán toleradas, lo que agudizará los conflictos y el enfrentamiento. El paso del Nodo norte por Aries es un antecedente directo a la posibilidad de guerras y conflictos políticos, debido a que los límites establecidos ya no se sostienen.

Este es un tiempo bendecido para iniciar y darle luz verde a nuevos proyectos, ideas y cosas que a lo mejor no creíamos posibles en un pasado. Aries es el pionero del zodíaco, el ser que se define por su actuar, que rompe la inercia y decide hacerse valer ante todo lo negado o reprimido. Son grandes meses para poder actuar, dar el puntapié a algo que queremos comenzar o darle forma a los cambios que ya hemos vivido durante la primera parte del 2023.

El fin de julio será muy bullado, pues además de la Luna nueva y el cambio de Nodos tendremos el comienzo de Venus retrógrada en Leo. Este tránsito ocurre cada año y medio, y se repite cada ocho en el mismo signo. Durante esta temporada podremos ver ecos de lo que ocurrió por las mismas fechas en 2015 y podremos darle un significado completamente diferente. Cosas que ocurrieron por ese tiempo nos pueden servir para abrir caminos nuevos y hermosos en nuestras vidas.

Venus retrógrada en Leo, con los Nodos en Aries y Libra, nos pide que reconozcamos lo que somos, lo que deseamos y anhelamos luego de todos los cambios que hemos vivido. ¿Qué nos importa ahora y por qué? ¿Cómo nos valoramos o sentimos que merecemos luego de la pandemia, el estallido social, la crisis económica y la incertidumbre? ¿Qué es lo que hace que nos definamos ahora y qué cosas ya no son parte de nuestra realidad?

Es tiempo de observarnos y comprender hacia dónde nos han llevado nuestros procesos y decisiones, y abrazar con orgullo en quiénes nos hemos convertido. Estos próximos meses son excelentes si quieres trabajar temas relacionados con el dinero, el merecimiento, tu autoestima o tu autoimagen. Es un gran tiempo para poder explorar nuestra creatividad, y atrevernos sin miedo a mostrar qué somos ahora.

Con el paso de los Nodos por Aries y Libra, no es momento para dudar. Es momento de actuar. Hemos hecho grandes cambios en nuestras vidas y ya podemos entender qué sigue y qué no. Quedarnos estancadas en el pasado, en lo que fuimos y ya no seremos más, no nos llevará más que a la angustia y al letargo. Es tiempo de moverse y dar vuelta la página.

Si eres Aries, Cáncer, Libra o Capricornio de Sol, Ascendente o Luna, sentirás el cambio de los Nodos del karma con mucha más notoriedad que otros signos. Si tienes planetas en signos de fuego, sentirás un deseo muy grande de movilizarte, de hacer cosas. Si tienes planetas en aire en tu carta astral, lo más probable es que desees conocerte de nuevo y abrazar nuevas ideas para reconstruir el equilibrio en tu vida.