¿Qué nos pasa con la rabia, según la carta astral?

La rabia es sin duda algo que nos cuesta integrar en nuestras propias vivencias. No sólo por imperativos culturales potentes que provienen desde la religión, que nos impide sentir ciertas emociones porque se relacionan directamente con castigos y consecuencias catastróficas, sino también por la imposición patriarcal que obliga a las mujeres a no expresar sus sentimientos de forma abierta, porque atentaría contra los roles establecidos por este sistema.

La cultura patriarcal hace que las mujeres debamos negar todo sentir que sea demasiado masculino, por lo que debemos cumplir roles mucho más discretos, no enojarnos ni levantar la voz. Por mucho tiempo, a las mujeres de carácter fuerte se les ha catalogado con diversos apelativos como loca, bruja, frígida, amachada, entre otros. Si no cumplimos el rol establecido de ser una bella flor silenciosa que acompaña la aventura del varón, somos un problema que debe extirparse de la sociedad o una desviación.

Las mujeres hemos vivido cambios profundos en función de nuestros roles en la sociedad en los últimos años y hemos podido utilizar espacios que antes no habrían podido ser concebidos, pero aún así cargamos con el peso de no poder expresar lo que sentimos sin miedo a ser juzgadas. Nuestro propio fuego interno es apagado por un montón de exigencias o es visto en mujeres que carecen de la asertividad suficiente para escoger su propio camino, poner límites o hacerse cargo de sus propias historias.

Marte es el planeta que en astrología representa nuestra propia voluntad, nuestros impulsos y el modo en el que expresamos sentires como el enojo, la rabia y el deseo sexual. Es el regente de Aries y se relaciona con el poder, el ímpetu y la acción de los inicios.

Quiénes tienen a Marte prominente en su carta astral, son personas voluntariosas y con mucha energía. Suelen ser las que parten primero y son altamente competitivas. Pueden ser contestatarias y conflictivas, si es que no aprenden a canalizar la energía de este planeta de buena forma. Son grandes líderes e inspiran a los demás a seguir sus propios pasos.

La posición de signo, casa y aspectos de Marte en una carta astral indicará dónde es que nuestra voluntad se enfatiza y de qué modo. No es lo mismo tener un Marte en Leo, vigoroso y creativo, que uno en Piscis, sensible y soñador, pues veremos diferentes formas de reaccionar ante la vida.

Poder entender a nuestro Marte natal nos permite comprender de qué modo reaccionamos a las cosas y cómo podemos canalizar asertivamente esa energía. Utilizar a Marte de buena forma nos permitirá poner límites sanos ante lo que queremos y no, defendernos cuando sea necesario, no dudar de nosotras mismas y entender cómo canalizar nuestra rabia en lugares correctos.

Para poder saber dónde está tu Marte natal puedes consultar tu carta astral en astro.com o en carta-natal.es, con tu fecha, hora y lugar de tu nacimiento. Si no sabes la hora puedes pedir la partida de nacimiento en el registro civil.

Marte en signo de fuego (Aries, Leo, Sagitario)

El fuego se caracteriza por su impulsividad y su fiereza. Si no se controla, puede quemarlo todo. Este elemento da fe y confianza en la vida, pero puede apagarse si las condiciones no permiten su expresión.

Las personas con Marte en un signo de fuego se caracterizan por estar abiertas a la experiencia y no piensan mucho las cosas antes de hacerlas. Son vivaces y alegres, pero su impulsividad puede costarles mucho si no logran entender sus procesos emocionales. Con rabia, desencadenan crisis muy potentes. Pueden olvidarse de todo lo que está pasando a su alrededor y no tener empatía solo porque están sintiendo enojo. Las restricciones de todo tipo hacen que se bloqueen y se frustren.

Las personas con Marte en este elemento deben aprender a canalizar su rabia en movimiento creativo. El gastar energía a través del deporte o la creación artística es ideal para que puedan permitir fluir sus propios sentires. Escuchar su rabia les dirá hacia dónde moverse, pero sin quemar todo a su paso.

Marte en signo de agua (Cáncer, Escorpio, Piscis)

El agua es un elemento que fluye y percibe. También tiene la capacidad de adaptarse al recipiente que lo contiene, por lo tanto nunca podremos saber su real forma. Para los antiguos este elemento estaba relacionado con las sensaciones que provienen desde nuestro mundo interior.

Las personas con Marte en agua nunca accionan directamente si no es por un estímulo que perturbe la calma interna. Son lentas y dubitativas, pero no por eso no tienen fuerza para poder actuar. Se movilizan por sus emociones más que por razones. Si no hay algo interpelando su corazón, es probable que no actúen.

Con rabia, Marte en agua toma distancia o reacciona defensivamente. El enfrentamiento nunca es directo sino que interpela lo que pueden intuir del otro, haciéndolo parte de su propio sentir. El deseo de la fusión es muy alto en los signos de agua, por lo que pueden confundir fácilmente lo que es suyo y lo que es del otro. En el peor de los casos, pueden absorber y acumular el enojo hasta que se convierta en agua podrida.

Trabajar la rabia teniendo un Marte en agua tiene que ver con sacarla del interior, primeramente. Demostrar lo que se siente de forma asertiva hará que el sentir se movilice y no se estanque. La actividad creativa para poder atravesar estos sentires está muy recomendada, especialmente por el alto poder transmutador que muestran estás posiciones marcianas.

Marte en signo de aire (Géminis, Libra, Acuario)

El aire nos otorga la posibilidad de distanciarnos de la emoción y objetivarla. El evaluar desde el intelecto lo que está sucediendo es una característica fundamental del aire y nos otorga perspectiva para poder aprender y sintetizar cosas diferentes.

Las personas con Marte en aire son sociables por naturaleza. Además de tener a muchas personas alrededor, son incansables lectores, aprendices y visionarios. Pueden ser percibidos como la mente fría del grupo, que no muestra emociones solo si es estrictamente necesario.

Las injusticias y la falta de conocimiento de los demás son cosas que provocan la rabia de estas posiciones marcianas. Cuando algo les quita libertad o no es equiparable, van y luchan incansablemente por lo que consideran correcto. Como son hábiles con las palabras, pueden herir con lo que más le duele al oponente. El debate y la discusión son sus campos de acción, pero deben aprender a ser justos y observar también sus propios puntos ciegos en sus argumentos.

Marte en signos de tierra (Tauro, Virgo, Capricornio)

La tierra es estable y sostiene. Es el elemento más firme de todos, por lo que naturalmente es poco cambiante. La búsqueda de logros y metas concretas es lo que más motiva a Marte en estos signos, a través de la conexión con los sentidos en el aquí y ahora.

Marte en signos de tierra no es muy propenso a mostrar su enojo, al contrario, se va hacia adentro y bloquea lo que pueda estar generando molestia. No son los más beligerantes del zodíaco y no suelen explotar hasta que acumularon lo suficiente como para provocar movimiento.

Lo que más les genera rabia es todo lo que pueda amenazar su estabilidad material o que les arranque de su zona de confort. Aún así, optarán por el autocontrol antes que cualquier otra cosa. Esto puede hacerlos propensos al estrés y al colapso porque no son capaces de exteriorizar lo que sienten.

Estas posiciones de Marte deben atreverse a enfrentar lo que sucede, no evadir con responsabilidades para que el fuego se apague. Con actividades que les permitan soltarse, especialmente la danza y el canto, podrán canalizar la rabia hacia lugares más sanos consigo mismos.