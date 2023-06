La Luna llena en Sagitario le abre las puertas a la retrogradación de Venus en Leo

Este fin de semana ocurrió la Luna llena en Sagitario y hoy lunes Venus entra al signo de Leo, donde se quedará hasta octubre. Esta temporada, que marca el inicio de un ciclo que tendrá un gran peak durante julio de 2023, nos viene a cuestionar nuestras creencias para validar otras completamente nuevas.

Este domingo por la madrugada ocurrió la Luna llena en Sagitario. Las lunas llenas ocurren cuando el Sol y la Luna se oponen en relación con la tierra, y representan ciclos de culminación en relación con procesos que se iniciaron seis meses antes. Esta Luna llena ocurre espejando al Sol en Géminis, que nos ha traído nuevos aprendizajes y aire fresco luego de una ruda temporada de eclipses.

¿Qué estabas queriendo a finales de noviembre de 2022? Los procesos que se iniciaron durante esa temporada están comenzando a sembrar frutos. Es posible que los propósitos o preguntas por el sentido que se hayan dado durante esa época ahora tengan un resultado mucho más tangible y claro, y que de ahora en adelante accionemos en función de eso.

Esta Luna llena presentó un aspecto muy importante con Saturno en Piscis, el gran maestro. A través de la disciplina, el orden y la frustración, este planeta nos enseña que los inconvenientes son necesarios para poder afianzar y pulir nuestro propósito. Todo lo que haya ocurrido durante la semana pasada que tenga relación con imprevistos nos muestra que debemos atender con mucha más fuerza qué es lo que está pasando ahí.

Esta Luna llena fue un golpe de realidad: nos permitió ver qué está ocurriendo en relación con lo que estábamos idealizando de la vida, y nos llama a que seamos capaces de ser sabias a partir de eso. No es que el universo quiera darnos tropiezos porque sí, sino porque estamos ajustando lo que estamos creyendo de la vida versus lo que está realmente pasando.

Es posible que durante estos días hayamos sentido un llamado muy grande a expandir nuestros horizontes a pesar de las dificultades. Esta Luna llena estuvo aspectada por Quirón en Aries y Marte en Leo, dos cuerpos celestes que en el elemento fuego nos llaman a movilizarnos. Así, a pesar de todo lo que puede estar viéndose como obstáculos, tenemos una gran puerta abierta para poder superarlos con optimismo y confianza.

Nuestra fe en las cosas que creemos puede verse a prueba, lo que nos puede dejar un poco a la deriva. Es tiempo de preguntarnos si lo que creemos y lo que deseamos tiene un sustento real o solamente es un cuento que estamos narrándonos para evadir las dificultades del aquí y el ahora.

No es tiempo de contarnos cuentos de hadas ni movernos por ideales que no tienen sentido en el mundo de hoy. Es tiempo de darnos cuenta cuánto nos autoengañamos pensando en cosas que nunca ocurrirán y darle energía a las cosas que sí pueden pasar.

Venus, el regente de Tauro, hará su entrada al signo de Leo este lunes 5 de junio. Este planeta está altamente conectado con nuestros gustos y deseos, lo que nos causa placer, lo que consideramos lindo y valorable, así como también qué consideramos importante en nuestros vínculos.

Esta posición astrológica nos invita a explorar la creatividad, la exuberancia, a amar sin reservas y conectarnos con lo que enaltece nuestro corazón. Leo es un signo que se moviliza por lo que le apasiona, así que será una excelente temporada para cuestionar y entender lo que enciende nuestro corazón.

Es momento de actuar en concordancia con nuestros talentos y capacidades natas. Venus en Leo es una posición altamente creativa, que adora el juego, el disfrute y el reconocimento de sus propias capacidades. Esta posición nos llama a ponernos en el primer lugar y valorar lo que somos antes de cedernos ante los demás. Si sabemos reconocernos, podremos ser reconocidos por otros.

No es tiempo para escondernos y para no experimentar, pues Venus en Leo comenzará su proceso de retrogradación en julio de 2023. Todo lo que vivamos de ahora en adelante será caldo de cultivo para procesos que evaluarán nuestra forma de expresarnos y mostrarnos al mundo, gatillado por el reconocimiento de las dificultades o frustraciones que nos trae esta Luna llena en Sagitario.

¿Hacia dónde queremos ir y por qué? ¿Qué es lo que hace que nuestra alma se movilice? ¿Qué enaltece tu corazón? ¿Qué es lo que hace que te honres a ti misma antes que cederte al resto? ¿Dónde estás siendo autoindulgente contigo? ¿Dónde estás buscando la validación afuera antes que la tuya propia?

Reconociendo que el cambio es inevitable y que no podemos seguir idealizando futuros si no estamos viendo lo que pasa en el ahora. Debemos tomar nuestro propósito y ponerlo en primer lugar, y ver qué cosas respecto a él han ido cambiando desde el año pasado. Es tiempo de hacer visible cuánto nos hemos aprendido a querer y dejar atrás las viejas identificaciones que no nos sirven.