Las claves del exitoso encuentro Ciclo Regional Transformadores en Viña del Mar

La historia comenzó con un clip: un invento del siglo XIX que nació como una alternativa a los alfileres y que supuso una innovación que perdura en su utilidad hasta el día de hoy. Una pequeña pieza de alambre para la que se han llegado a encontrar 300 diferentes usos, que nacieron de la mente de una persona que un día pensó: ¿y por qué no resolvemos este problema de una forma distinta?

El ejemplo fue elegido por Sebastián Sichel -ex vicepresidente de Corfo, ex ministro de Desarrollo Social y actual director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad Gabriela Mistral- para empezar una intervención de poco más de 40 minutos en los que reflexionó sobre todo el potencial de Chile para convertirse en hotspot de innovación a nivel regional.

Su charla fue parte del primer capítulo del Ciclo Regional Transformadores, 2023, organizado por Claro empresas: cuatro encuentros en Viña del Mar, Antofagasta, Concepción y Puerto Montt que buscan unir a la academia, el mundo público y empresarios de la zona en una reflexión sobre temas de tecnología, economía e innovación desde una mirada regional.

Las cifras de desarrollo están a nuestro favor, enfatizó Sichel durante su presentación: tenemos los mejores índices de PIB, desarrollo urbano, digitalización y desarrollo de investigación. “Sin embargo, tenemos un problema: avanzamos demasiado rápido sin saber muy bien hacia dónde vamos”, dijo.

“Hay mucho emprendedor que le falta agregar innovación para alcanzar el desarrollo. ¿Dónde va a ocurrir eso? Yo creo que la revolución va a pasar en regiones y en ecosistemas como Valparaíso. Primero, porque hay un mundo cultural asociado a las universidades, hay inversionistas buscando desafíos y además está abierto al Asia Pacífico. Valparaíso tiene una oportunidad única”, cree el ex candidato presidencial.

Inversión privada: fundamental para crecer

La exposición de Sebastián Sichel también hizo hincapié en la necesidad de que el sector privado se atreva a invertir en apuestas innovadoras que quizá no dan resultados a corto plazo, pero sí que pavimentan el camino hacia el desarrollo.

“Esto es como un tsunami: si usted no ha visto cómo han muerto las empresas que no han innovado en el corto plazo, no ha mirado nada”, advierte. “Hoy los mercados son abiertos; aquel que no entiende que siempre está desafiado probablemente terminará muriendo en el corto plazo”.

Luego del análisis de Sichel, el encuentro dio paso a un interesante panel de conversación que siguió en esta misma senda de reflexión: las grandes oportunidades que tiene Chile -y especialmente la región puerto- para lidera la innovación regional dada sus características geográficas y culturales. El plenario, moderado por el periodista de tecnología Alejandro Alaluf, tuvo como participantes a la ex Ceo de Start-Up Chile, Rocío Fonseca; a Francisco Guzmán, vicepresidente de Claro empresas, y a Alfredo Cortés, director de la Asociación de Empresas de Valparaíso (Asiva).

“Este evento se hace en regiones porque está dirigido a una audiencia específica; en este caso, cómo la tecnología puede ayudar a los ciudadanos y a los negocios a enfrentar los nuevos desafíos. Esta región en particular es rica en emprendimientos, lo que hace sentido debido a la gran cantidad de universidades. Mucha de las personas que están saliendo de ahí están pensando en emprender. Es una región innovadora y las empresas tenemos que invertir, el Estado tiene que invertir, y no solo en recursos económicos, sino en las personas, en la educación”, destacó Francisco Guzmán en su rol de organizador de este evento.

“El mundo de las startups está mucho más dinámico. La mayoría de los jóvenes hoy quiere emprender y hay una cultura más fácil para hacerlo. Las oportunidades no solo están en Santiago. Hay que aprender a hablar en el lenguaje de las empresas para poder conectarse con ellos y generar negocios sostenibles en el tiempo”, agregó Alfredo Cortés, de Asiva. “En es sentido, esta jornada y este tipo de eventos son una muy buena oportunidad. Hoy tuvimos una gran convocatoria de empresas, desde startups hasta gerentes de empresas importantes, que pueden conocerse e interactuar entre ellos”.

Para cerrar la jornada, Jaime Arnaiz, fundador del distrito de innovación V21 de Viña del Mar, detalló los alcances de esta iniciativa inédita en el país que convierte a un barrio industrial de la ciudad en un polo de reunión de más de 90 empresas, academia, startups y gobierno para fomentar la investigación y el desarrollo de forma colaborativa. “Hemos generado una comunidad muy viva”, dice Arnaiz, quien concuerda en la idea de que la iniciativa privada es fundamental para crecer.

“Todos estos empresarios que participan en V21 son tradicionales, pero tuvieron la apertura para entender de qué se trata la innovación, el potencial que tiene, y les picó el bichito de invertir en el mundo de las startups. Además, tienen mucho cariño por el barrio. El factor local es fundamental”, agrega.

Fue una tarde llena de ideas, reflexiones y reconocimiento de lo que estamos haciendo bien, pero también un llamado a ocuparnos de las tareas pendientes. “Hace diez, quince años, esto era impensado” dice, a modo de reflexión final, Rocío Fonseca. “Estamos demostrando que desde la innovación se pueden cambiar realidades, y cada vez hay más inversionistas y empresas que sienten que si no están en esto sienten que se están perdiendo de algo”, asegura.

