¿Cómo estimular la innovación? Cuatro seminarios en todo Chile buscarán respuestas

Chile es reconocido como una excelente incubadora de proyectos innovadores dentro de la región. Cada año, desde todo el continente, distintas soluciones llegan al país para encontrar apoyo para hacer despegar sus ideas en áreas como la salud, la tecnología o el mercado financiero.

Sin embargo, el nuestro no es un mercado para la consolidación de esos proyectos: esto ocurre en ecosistemas como el mexicano, el colombiano e incluso el peruano. ¿Por qué ocurre esto? ¿Cómo podemos convertirnos en líderes latinoamericanos? ¿Qué rol juega el desarrollo tecnológico en este proceso?

Todas estas preguntas buscarán respuestas en el Ciclo Regional Transformadores 2023: cuatro encuentros en Viña del Mar, Antofagasta, Concepción y Puerto Montt que buscan unir a la academia, el mundo público y empresarios de la zona en una reflexión sobre temas de tecnología, economía e innovación desde una mirada regional.

Organizados por Claro empresas y con La Tercera como media partner, estos seminarios tendrán su primera versión este jueves 20 de julio, a partir de las 17.00h, en el hotel Sheraton Miramar de Viña del Mar. En esta primera jornada, llamada Valparaíso como puerto de tecnología e innovación, la conversación estará centrada en las potencialidades de esta región como polo de desarrollo, dada su posición geográfica estratégica, su desarrollo académico y las últimas inversiones que se han realizado en materia de tecnología.

Sebastián Sichel, director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad Gabriela Mistral, abordará los desafíos en materia de innovación que tiene una nación de ingresos medios como Chile.

El primer orador del encuentro será Sebastián Sichel, actual director del Centro de Innovación y Desafíos del Futuro de la Universidad Gabriela Mistral, además de ex vicepresidente ejecutivo de Corfo, ex presidente de BancoEstado y ex ministro de Desarrollo Social y Familia del gobierno de Sebastián Piñera.

En su charla, llamada “Salvando al capitalismo de la inercia”, el también ex candidato presidencial abordará los desafíos en materia de innovación que tiene una nación de ingresos medios como Chile.

Su intervención dará paso a un panel de conversación para analizar la realidad local compuesto por Sichel, Francisco Guzmán -vicepresidente de Claro empresas-, Alfredo Cortés -director de la Asociación de Empresas de la Región de Valparaíso (ASIVA), patrocinador de este evento- y Rocío Fonseca, referente nacional en temas de innovación, emprendimiento, redes internacionales y matchmaking startups-empresas, tanto en el mundo público como privado. Además, es ex CEO de InnovaChile CORFO y líder de Start-Up Chile.

La importante mirada local

La experiencia de la región en materia de desarrollo tecnológico e innovación también tendrá un espacio relevante en este encuentro. Estará representada a través de la visión de Jaime Arnaiz, director ejecutivo de Distrito Innovación V21, en Viña del Mar: el primer distrito de innovación de Chile, con la participación de empresarios, startups, Universidades, sociedad civil y el gobierno. Además, ha sido asesor de innovación de empresas tecnológicas, gerente de la Incubadora de Negocios y posteriormente del Centro de Innovación Tecnológica en la Universidad Federico Santa María, donde también es docente de pre y posgrado.

Jaime Arnaiz es director ejecutivo de Distrito Innovación V21, en Viña del Mar: el primer distrito de innovación de Chile.

En esta oportunidad, Arnaiz hablará de su experiencia a la cabeza de Distrito V21, que hace poco cumplió su primer año de vida, y también de la importancia del desarrollo tecnológico local para potenciar la innovación.

La invitación a esta primera edición del Ciclo Regional Transformadores en Viña del Mar está abierta a todos y todas quienes estén interesados en hablar y reflexionar sobre materias de innovación. La actividad es gratuita y las inscripciones están abiertas en www.clarochile.cl/transformadores.