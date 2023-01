Alessandri (UDI): “Si la ministra Tohá sabía de los indultos, es grave para la confianza con la oposición”

Hace poco fue elegido como el nuevo presidente de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputadas y Diputados, pero Jorge Alessandri (UDI) dice que desde esa fecha que no ha sido contactado por la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD).

Y es que los diálogos entre el gobierno y la oposición están cortados desde que Chile Vamos se retirara de la mesa de seguridad de La Moneda, luego de que el Presidente Gabriel Boric decidiera indultar a 13 personas autoras de delitos como saqueos, incendios y homicidio frustrado, además de un exfrentista.

En esta entrevista, Alessandri relata los nuevos planes de la derecha en materia de orden público, y afirma que la titular de Interior puede quedar mal parada si es que sabía o no de los indultos mientras sostenía diálogos junto a la derecha.

¿Hay posibilidad de volver a sentarse en la mesa de seguridad?

Lo que hemos hecho al salirnos es volver a la sede legislativa, el Parlamento, donde la discusión tenía que llegar igual. Por lo tanto, una cosa es salirse de la mesa de La Moneda y otra es que vamos a priorizar y empezar a avanzar en los proyectos de seguridad. No podíamos seguir sentados en la mesa si la ministra Tohá sabía de los indultos hace varios días. Ella no nos decía y nos transmitía que estaba preocupada de tener a menos delincuentes en la calle. Entonces es demasiado contradictorio y encontramos que había que devolverlo a la sede legislativa.

¿Entonces, no hay posibilidad de que vuelvan a participar?

Por parte de Chile Vamos, ninguna.

¿La ministra Tohá hizo gestiones con Chile Vamos para retenerlos?

No. Nosotros no tuvimos conversaciones. Me extraña cumplir tantos días presidiendo la Comisión de Seguridad y que nadie del gobierno se haya contactado para ver la tabla y las prioridades legislativas. Hemos trabajado en cambio mucho con alcaldes, el de La Florida, el de San Joaquín. Hay gran interés de los alcaldes, también de los parlamentarios de la comisión, pero por parte del gobierno no hay ningún correo ni llamado ni mensaje.

¿Cómo queda parada la ministra Tohá? Ella impulsó el acuerdo.

Hay una pregunta importante que no se ha dilucidado. Y es si es que la ministra sabía de los indultos hace varios días y omitía decirnos en la mesa de seguridad, lo que es tremendamente grave para las confianzas con la oposición, o si acaso la ministra no sabía de los indultos, y significa entonces que no está en el círculo chico de la toma de decisiones de La Moneda. Esto también es preocupante, porque significa que son los sectores más extremos de Apruebo Dignidad los que toman las decisiones importantes del gobierno y que el Socialismo Democrático solamente tiene los cargos, pero no las decisiones. ¿Sabía de los indultos y lo ocultó de la mesa de seguridad? Queda fortalecida, pero con pocas posibilidades de llegar a acuerdo con la oposición. Y si no sabía, y La Moneda la sorprendió, evidentemente queda muy debilitada.

Foto: Dedvi Missene

Si no es ella, ¿quién puede ser el interlocutor en materia de seguridad con la oposición?

Yo en mi labor parlamentaria he tenido una fluida relación con el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve. Lo mismo con el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara. Hasta ahora son ellos. Pero eso es antes de asumir la presidencia de la comisión. Después no he tenido reuniones.

¿Fue un error haberse sentado en la mesa de seguridad? Desde un principio se pusieron reparos desde Chile Vamos. Se decía que a ustedes los invitaron solo para la foto.

Yo advertí eso desde un principio. Pero nuestro acuerdo de bancada fue participar porque creemos que es una prioridad. Teníamos dudas y resquemores, pero evidentemente actuamos de buena fe. Fuimos y nos sentamos y lamentablemente duró poco porque el gobierno no cumplió. No hacía las bajadas, eran una serie de titulares. Y mientras la mesa funcionaba por horas y horas, el Presidente iba haciendo anuncios de proyectos de ley, saltándose a la mesa. Entonces vimos desde muy temprano que no había voluntad de tomarse estos temas en serio. En la comisión de seguridad vamos a actuar rápido, a buscar grandes acuerdos.

La ministra Tohá dijo que aunque la derecha se haya salido igual impulsarán la agenda. ¿Contarán con los votos de Chile Vamos?

Por supuesto que cada vez que haya un buen proyecto va a contar con nuestros votos. Se trata de si mejora la seguridad de Chile o no. Y cada vez que haya un mal proyecto, como la limitación que le querían hacer a la Ley Naín, esa clase de cosas evidentemente que las vamos a votar en contra y las vamos a defender con mucha fuerza.

Ahora que es presidente de la Comisión de Seguridad, ¿qué plan tiene respecto de la agenda legislativa del sector?

Esperamos para el mes de enero sacar la Ley de Violencia Digital. Después vamos a sacar la Ley Naín que le quita los beneficios carcelarios al que ataca o asesina a un PDI, carabinero o gendarme. Después vamos a avanzar en la ley Retamal que toca temas de defensa privilegiada y de uso legítimo de la fuerza. O sea, estamos dándoles garantías a los efectivos de la policía para que estén seguros en cómo ocupar la fuerza y estén protegidos cuando la ocupen.

¿Buscará revancha contra el oficialismo desde la comisión, ahora que puede poner los proyectos en tabla?

Evidentemente los presidentes de comisión ponen las tablas, pero el gobierno pone las urgencias. Aquí el llamado es a trabajar juntos, buscando los mejores proyectos. Queremos darle más celeridad. Lo que pasa es que no hay ninguna urgencia presentada en la Comisión de Seguridad. En cambio hay muchas urgencias en otros temas.

¿El gobierno ha sido inactivo en la agenda de seguridad?

Completamente. Pregúntenle a oficialistas u opositores y contestarán lo mismo.

¿Qué puede hacer el Ejecutivo para aliviar las tensiones?

Podrían partir por dejar de soltar a terroristas y a delincuentes.

¿Seguirán con la acusación constitucional contra la ministra de Justicia, pese a que renunció?

Es tan grave lo de los indultos, porque hemos sabido sus prontuarios, después la fecha de anteriores, lo que dice el exministro de Justicia Jaime Campos de que serían ilegales, los comentarios del Presidente de que son inocentes y que es un proceso viciado el que los encarceló. Todos estos antecedentes son tan graves, que a pesar de que no sea ministra es importante continuar para que quede un precedente y nunca más existan este tipo de indultos viciados, ilegales y sin valor jurídico. Por eso seguimos adelante, no es una persecución. Para muchos este indulto ha sido un insulto.