Bachelet acusa machismo por críticas a su opción por el “En Contra” en el plebiscito

La expresidenta Michelle Bachelet respondió a las críticas de la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón, quien la acusó de participar en una campaña de desinformación, que contribuye a ahondar en divisiones, debido a su opción de votar por el “En Contra” en el plebiscito constitucional.

“A mí me llama la atención que cuando todos los expresidentes hombres han dado su opinión, nadie criticó; a la única que criticaron es a mí. ¿Habrá machismo de por medio digo yo?”, afirmó tras ejercer su voto en el Complejo Educacional La Reina.

Bachelet enfatizó que “yo no miento, yo no ando buscando nada, hay otra gente que quiere ser presidente, que quiere ser otras cosas, yo no ando buscando nada así que no tengo por qué mentir”.

Consultada respecto de si quedarse con la actual Constitución sería una derrota aseveró que “yo siempre prefiero algo malo que algo pésimo”.

Utilización de su figura

Sobre una eventual utilización de su figura en el proceso dijo que no es un recién nacida y que tiene sus opiniones claras.

Asimismo indicó que esta elección no es sobre el gobierno, es sobre la propuesta de Nueva Constitución, por lo que la gente lo que debe hacer es votar “A Favor” o “En Contra” de la propuesta constitucional.

Respecto a una posible nueva postulación a la presidencia sostuvo que no podía hablar de eso. “No puedo hacer campaña por anticipado”, afirmó.

Asimismo reiteró que espera que los chilenos en esta votación busquen algo que sea una caja común y no algo que divida.