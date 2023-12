Giorgio Jackson por líos de platas: “No he recibido ninguna notificación de ninguna citación”

El exministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, llegó al Instituto Comercial Blas Cañas en Providencia para ejercer su voto en el plebiscito constitucional, donde se dio tiempo para hablar de la investigación por los líos de platas entre organismos del Estado y fundaciones. Y aclaró que “no he recibido ninguna notificación” por parte del Ministerio Público.

El militante de Revolución Democrática fue consultado por CNN Chile al salir del local de votación sobre el caso de lío de platas y su posterior renuncia.

“Mientras más avance la justicia en el caso Convenios, así como en otros casos, es mejor para el país, para la ciudadanía y para la fe pública”, indicó.

Junto con ello, Jackson señaló que “no he recibido ninguna notificación de ninguna citación, lo que sí, lo que se está investigando son por ciertos delitos, ahora quien determina si son delitos o no a partir de la investigación de la fiscalía son el sistema de justicia”.

“Yo por lo pronto siempre he estado disponible a aportar, pero como pueden darse cuenta no me han citado a ninguna parte porque no estoy vinculado al tema y si es que me citan a declarar para aportar algún tipo de información lo haré feliz”, agregó.

Además, el exministro de Desarrollo Social enfatizó que “a medida que avance la justicia se va a ir esclareciendo mi completa y total inocencia, a partir de las maliciosas acusaciones”.

Respecto a acusaciones que ha recibido, Giorgio Jackson expresó que era parte de la “difamación” que se le ha hecho a su persona. “Yo creo que esas personas, a medida que se va esclareciendo el caso, van a tener que hacerse cargo de sus palabras”, cerró.