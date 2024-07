Está radicado en Barcelona (España) y ahí se va a quedar, por un plazo aún no definido. El exministro Giorgio Jackson, eso sí, está decidido a mantener su influencia, esta vez, desde el comité central del nuevo partido Frente Amplio, cuyas elecciones serán este sábado 13 y domingo 14.

¿Integrar el comité central del Frente Amplio, en la eventualidad de que gane, es una señal de su pronto regreso a Chile?

No lo tengo definido, todavía estoy con muchos planes por acá, laborales y académicos. Desde el comité central espero aportar también en el debate partidario interno, pero no tengo ningún plan de regreso por lo pronto.

Usted salió del gobierno -en agosto de 2023- como un gesto para destrabar las reformas en medio del lío de platas, ya que la derecha lo puso como un obstáculo para el diálogo. Ha pasado casi un año y las reformas continúan entrampadas. ¿Fue el suyo un sacrificio en vano?

Después de casi un año de salir del gobierno es evidente que la oposición intentó hacer de mí un obstáculo para algo que en el fondo ellos no estaban de acuerdo. O sea, como una excusa para no sentarse a dialogar respecto de la reforma de pensiones. Siento que luego han ido transparentando sus posturas, que son contrarias al avance de la reforma por distintas razones. Hoy tengo entendido que las conversaciones van mejor, que el tono ha mejorado. A mí me gustaría no polemizar con una entrevista, sino favorecer a que ojalá esos entendimientos sigan ocurriendo.

Pero usted tendrá un balance más personal del gesto que hizo. Lo suyo fue una suerte de inmolación política. ¿Fue en vano o en su minuto era necesario?

Cada día tiene su afán. Soy alguien muy orientado a los objetivos. En ese momento fue muy doloroso, lo sigo encontrando muy injusto y espero que con el paso del tiempo, quizás cuando haya menos polarización política, las personas que dijeron mentiras puedan reconocerlo. A veces toca dar un paso al costado porque hay un bien superior, pero nunca da una certeza. Nunca pensé que eso iba a generar una certeza, pero sí dejó en evidencia que se me utilizó como una excusa para, en ese momento, no querer sentarse a discutir la reforma de pensiones. Y eso creo que todo el país lo puede ver hoy con nitidez.

Fue un impulsor de la idea de unificación del FA. ¿Era posible eso sin lo que pasó en RD (lío de platas) o sin los enredos de Comunes?

Esos factores impactan a la militancia, sobre todo en el bajón anímico cuando te meten en el mismo saco de no más de un puñado de personas que están involucradas en esos casos. Obviamente que impactó a la moral y al ánimo militante, pero mi impresión es que lo que más pesa en esto son los hitos electorales y cómo, si es que el FA no estaba unificado, se generaba una dispersión que te debilitaba frente a tus adversarios políticos de la oposición, pero también frente a tus aliados con los que también tienes que competir en coalición. Uno se pregunta qué sentido tiene preservar de manera institucional nuestras identidades si es que el factor unitario, manteniendo cada uno su sensibilidad, y eso se representará en el comité central, nos dotará de más fuerza.

En términos ideológicos. ¿Cuáles son las diferencias entre CS, RD y Comunes?

Creo que puede haber aproximaciones distintas, pero la síntesis es que es un partido socialista, feminista, ecologista y democrático. En términos ideológicos, diría que es una combinación de esas distintas vertientes de pensamiento que confluyen en lo que hoy entendemos como el FA. La aproximación más programática, es decir, qué es lo que queremos lograr en este horizonte de tiempo, es algo que quizás uno pueda inyectarle más urgencia que, quizás, otras fuerzas políticas en algunos aspectos.

¿Es partidario de mantener alianza con el SD y el PC? ¿Reconoce a alguna de esas fuerzas como más cercana?

Me gustó mucho la respuesta que dio la candidata a presidenta del FA, Constanza Martínez, porque creo que si bien generacionalmente, pero también ideológicamente, nos ha tocado compartir espacios desde los movimientos sociales durante más tiempo con el PC, lo cierto es que hemos llegado a hacer una síntesis de gobierno que a mí, al menos, después de todo lo que ha pasado, no me parece que sea forzada. Me parece que hay una especie de simbiosis entre la fuerza de emergencia que viene desde los movimientos sociales con la experiencia de distintas miradas de la historia. También creo que la coalición de gobierno actual, incluso eventualmente ampliada, es perfectamente posible. Así que, al menos, a mí me gustaría que la coalición de gobierno se proyecte y, si es que es necesario, se amplíe.

¿Que se amplíe hacia la DC?

Hay que ir viendo, hay que ver cómo funciona, porque a nivel local… Mi impresión, no habiendo sido parte de lo que pasó en su momento en la Concertación, es que hoy día a nivel programático hay menos roces que lo que en su momento se definía como grandes divergencias más programáticas, sobre todo en lo valórico, por ejemplo, se ve de manera muy nítida, buena parte del oficialismo está mucho más alineado con esa agenda, y con la agenda progresista también, lo que permite al menos alinear las fuerzas.

¿Quién se movió?

Creo que todos se mueven un poco. Esa es la gracia de la síntesis en política, que hay una tesis, hay una antítesis y lo que se genera después es una síntesis.

El proceso de unificación del FA ha sido complejo, ni hablar de la inscripción en el caso de la lista que lidera Gonzalo Winter...

No habían ocurrido procesos de fusión de partidos “sanos”, que no estén en riesgo de perder su personalidad jurídica. Es una experiencia nueva para todos y no ha sido fácil. Lo que pongo en valor es que tener una directiva única no es algo normal. A futuro probablemente haya más disputas, pero haber hecho el esfuerzo para que la primera directiva, que pudiera haber un esfuerzo unitario me parece súper destacable. Hemos conversado entre todas las fuerzas y lo que primó en el caso de la inscripción fue que la militancia decida y que estos problemas no impidan la elección democrática de representantes al comité central.

Hay otras cinco listas que se inscribieron. ¿Qué cree que los distingue a ustedes, originarios de RD?

En el órgano colegiado, a muchas y muchos nos parecía importante que se reflejaran proporcionalmente, como es el sistema, las distintas sensibilidades y trayectorias. Diría que, en particular, desde quienes venimos de RD hay varias cosas que queremos poner en valor. Uno, tratar de tomar las mejores prácticas de las distintas orgánicas en cuanto a la forma de organizarnos, la forma más orgánica de trabajar, pero también la forma de representar los ideales del partido hacia la ciudadanía y en las instancias de gobierno.La trayectoria de los últimos 12 años muestra una línea política que debe sobrevivir a esta fusión y, por lo tanto, también poder influir en los destinos del nuevo partido del FA.

Constanza Martínez planteó como uno de sus temas pendientes la situación de la diputada Catalina Pérez. ¿Ahora es borrón y cuenta nueva o se debe revisar su situación?

Comparto que vamos a seguir estando a disposición de la justicia, recordar que RD, además de haber expulsado a los dos militantes que fueron formalizados y de haber suspendido a Catalina Pérez, lo que hizo fue querellarse, por lo tanto no vamos a desconocer lo que siga pasando por la arista judicial. A mí, eso sí, una de las cosas que no puedo dejar de mencionar es que uno de los diputados que pidió mi renuncia, diputado Ojeda, es el único formalizado por el caso convenio a día de hoy. Y no tenemos hasta el momento una formalización en contra de Catalina Pérez. No es un tema tabú y es un tema que genera una tensión. Pero nosotros no podemos actuar si es que desde la justicia no hay una presentación de antecedentes que hagan incrementar la calidad procesal de la diputada. En su momento, el año 2025, toca decidir quiénes son los candidatos y candidatas que vamos a llegar al Parlamento. Habrá algunas candidaturas que se van a reelegir, otras que no se van a reelegir, habrá apuestas nuevas, y eso será todo materia de debate. Yo diría que no hay nada zanjado, de verdad, no hay nada zanjado.

¿El FA debería llevar un candidato presidencial, a primarias o primera vuelta?

El FA es una fuerza que ofrece un horizonte. Tenemos todo el derecho, pero también la responsabilidad de que nuestras ideas estén presentes en el debate, no tengo idea si es que tendremos una candidatura que permita aglutinar la fuerza para generar una mayoría en una primaria, pero yo soy partidario de que sea una primaria, yo soy partidario de que tengamos una lista única parlamentaria y yo también soy partidario de que apoyemos en primera vuelta la candidatura de esa primaria con mucha fuerza para darle proyección al gobierno del Presidente Gabriel Boric.

¿Qué le parece la expresidenta Michelle Bachelet como alternativa?

Creo que la expresidenta Bachelet ha sido muy generosa. Para lo crítico que fue nuestra generación respecto de ella, que le tocaba encabezar un proyecto político del cual podemos tener críticas, ella a diferencia de guardar rencores ha sido súper abierta y generosa con el gobierno del Presidente Gabriel Boric. Y eso lo pongo en valor. Imagino que tiene que ser difícil el nivel de decisiones que una expresidenta tiene que resolver, sobre todo lo que se dice de ella. Me gustaría valorar la generosidad que ha tenido ella, sin perjuicio de que, reitero, nosotros como Frente Amplio tenemos que tener una voz en una primaria que refleje las ideas que queremos defender, empujar, y luego, por supuesto, quien gane esa primaria tendrá toda la fuerza de toda la coalición.