Bacheletistas escudan a la expresidenta y apuntan a críticas de senadora Rincón: “Indicar que ella miente es traspasar no solo límites ideológicos”

El bacheletismo cerró filas por la expresidenta Michelle Bachelet y, a través de una carta, manifestaron su respaldo a la exmandataria ante las duras críticas que ha recibido la exjefa de Estado por la derecha luego de su aparición en la franja del “En contra”.

Más de 70 escuderas y escuderos de Bachelet -todos funcionarios de sus gobiernos- firman la misiva de dos páginas en la que sin mencionarla, hacen una dura crítica en contra de la senadora y presidenta de Demócratas, Ximena Rincón. La exdecé ha sido la principal figura que se ha alzado en contra de la expresidenta.

La senadora se sumó a un video junto a otras figuras de la derecha en que rechazan los dichos de Bachelet en la franja. En dicho video la expresidenta afirmó que el texto del Consejo pone en riesgo la ley de aborto en tres causales, que debido a la objeción de conciencia las farmacias podrían negarse a vender la píldora del día después, que los colegios -por la misma razón- podrían negarse a educar a un niño o expulsar a una estudiante que es madre soltera, entre otros temas.

Rincón, quien cuando estaba en la DC formó parte de la Nueva Mayoría y fue ministra de Estado de la segunda administración de Bachelet -al inicio de su gobierno fue parte de su comité político como ministra de la Segpres y en 2015 asumió como ministra del Trabajo- publicó una carta abierta en contra de quien años atrás la posicionó en cargos de confianza de La Moneda. La senadora acusó a Bachelet de participar en “una campaña de desinformación, que contribuye a ahondar en divisiones”. Lo mismo hicieron figuras de la derecha como Marcela Cubillos, Javier Macaya o Bernardo Fontaine.

Esa fue la razón que hizo que más de 70 exministros, exsubsecretarios o exfuncionarios de los gobiernos de Bachelet se hayan activado para defender a la expresidenta. “La presencia de la expresidenta Bachelet en la discusión pública por una nueva Constitución obedece no sólo a su incuestionable derecho a expresar su opinión, sino también a su liderazgo e indiscutible trayectoria en el avance y protección de los derechos humanos”, se lee en uno de los párrafos de la carta.

La misiva la firma su exjefa de gabinete Ana Lya Uriarte (PS), la timonel del PS y exsubsecretaria, Paulina Vodanovic, y otras figuras del sector como los exministros Nicolás Eyzaguirre (PPD), Alberto Undurraga -actual timonel de la DC-, Adriana Delpiano (PPD), Marcos Barraza (PC), Alejandra Krauss (DC), Yasna Provoste (DC), Claudia Pascual (PC), Natalia Piergentili (PPD), Gonzalo García (DC), Heraldo Muñoz (PS), Lorena Fries (CS), Valentina Quiroga, Ricardo Solari (PS) -jefe de campaña del comando del “En contra”-, entre varios otros más.

“Desde su férrea convicción igualitaria y democrática y su compromiso permanente con el bien de nuestro país -que este domingo 17 de diciembre enfrenta un momento de decisión importante- ha compartido con el país reflexiones tanto políticas, como sociales y jurídicas en torno al texto constitucional elaborado por el Consejo Constitucional, expresando su decisión de votar ‘En contra’ de dicho texto en razón de las incertidumbres y riesgos para derechos alcanzados tras muchos años de dura oposición, particularmente -pero no únicamente- en relación a los derechos de las mujeres de nuestra patria”, continúa la carta.

Pese a que en ninguna parte se nombra a Rincón, los firmantes sí aluden indirectamente a las críticas realizadas por la senadora: “Vemos que hoy, algunos y algunas de nuestras excompañeras de gabinete han adoptado posiciones políticas coincidentes con sectores que se opusieron en forma tenaz al avance de iniciativas orientadas a la igualdad social, material y de género entre 2006 y 2010, y entre 2014 y 2018. Entendemos que aquella opción se inscribe en un ámbito de legítima decisión personal, que sólo enunciamos como una circunstancia que es de público conocimiento”.

Luego agregan: “Sin embargo, nos parece paradojal escuchar críticas, e incluso ofensas, hacia la expresidenta Bachelet provenientes de quienes, en un pasado reciente, fueron depositarios de su confianza, al punto de haberles confiado cargos de la más alta relevancia. Podemos reflexionar y abrazar fundadamente distintas causas en nuestras vidas, pero denostar a una persona como Michelle Bachelet, indicar que ella engaña o miente a la ciudadanía nos parece que es traspasar no solo límites ideológicos. La divergencia política tiene límites y códigos y ellos se tornan más exigentes aun cuando la destinataria de la crítica destemplada debiera ser objeto de una lealtad muy por sobre intereses coyunturales”.

Durante la mañana de este martes, antes de que se divulgara esta carta, Rincón hizo referencia a los reproches recibidos por el bacheletismo, que la acusó de deslealtad contra la exjefa de Estado. En un posteo de su cuenta de X, la senadora citó otro posteo del senador Matías Walker (Demócrata) en que señalaba como falsas o engañosas algunas de las afirmaciones de Bachelet.

“Queremos que la ciudadania vuelva a confiar en la política, no podemos mal entender la lealtad. Ser leales es también cuidar a las personas y para eso siempre la verdad, aunque a veces duela”, aseguró en dicha red social.

Rechazo a “las descomedidas críticas e infundadas descalificaciones”

El bacheletismo no solo se quedó en Rincón, sino que también apuntó sus reproches a la actitud de la derecha. “Estar en opciones electorales divergentes, no puede ni debe gatillar injustas expresiones, carentes de consideración, respeto y cuidado como las que se han proferido en contra de la expresidenta Bachelet por la sola circunstancia de expresar una opción electoral y los fundamentos de ella. Entendiendo que en democracia es lógico disentir y contra argumentar, consideramos, no obstante, inadmisibles y rechazamos enérgicamente las descomedidas críticas e infundadas descalificaciones contra la expresidenta Bachelet, que atentan en contra de un debate constructivo, sereno y respetuoso”, añade la misiva.

Luego los firman cierran afirman que “la expresidenta Bachelet es la líder política chilena más importante a nivel global y, más importante aún, es depositaria del cariño de millones de personas que saben de su tarea incansable, honesta y permanente por dignidad y derechos para todos y todas”.

Es por eso que los más de 70 exfuncionarios bacheletistas terminan la carta agregando que “su figura no sólo se mantendrá firme en el paso del tiempo como ejemplo de coraje y coherencia, sino que es indispensable para liderar una discusión política en la que, quienes creemos en el avance en igualdad y derechos para todos y todas, no podemos restarnos y la acompañamos con decisión”.