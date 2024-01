Boric y supuesto respaldo al general Yáñez: “Las conversaciones privadas no se comentan públicamente”

En la mañana de este viernes, el Presidente Gabriel Boric, en el marco de la promulgación de la Ley Karin, se refirió a la situación que atraviesa el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez.

En el punto de prensa de la actividad, el Mandatario abordó el tema de la formalización de cargos en contra de Yáñez como autor de delito omisivo de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y homicidio durante su gestión como encargado de Orden y Seguridad de la policía uniformada en el periodo del estallido social. Dicha audiencia, el Ministerio Público la dejó fijada para el día 7 de mayo a las 9.00 horas.

Bajo este contexto, el abogado del general director de Carabineros, Jorge Martínez, contó en una entrevista que el Mandatario se comunicó telefónicamente con el jefe policial. “Fue una llamada de absoluto respaldo, de mucha preocupación por parte del Presidente”, señaló Martínez.

El general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, preside la ceremonia de develamiento de la placa identificatoria de la Cuarta Comisaría Central, en memoria del suboficial mayor Daniel Palma Yáñez. Foto: Francisco Vicencio / Agencia Uno.

Consultado por la presunta llamada a Yáñez, Boric respondió que “en primer lugar entiendo que esto nace a partir de una declaración del abogado del general Yáñez, que el mismo abogado se vio en deber de desmentir. Las conversaciones privadas no se comentan públicamente”.

El Mandatario siguió su discurso: “Dicho esto, delito que independiente de la situación procesal específica, no debiera ser importante para un sector en particular, debiera ser importante para la sociedad entera. Lo que nos corresponde es que las instituciones funcionen con la independencia que les corresponde”.

“No les quepa duda de que como gobierno estamos atentos a esto, y lo que nos preocupa por sobre todo es que la institución de Carabineros, con la cual hemos desarrollado una labor intensa, en estos dos años, para llevar adelante las tareas vinculadas a seguridad, siga teniendo esa tarea como su prioridad. En eso vamos a seguir trabajando firmemente. No voy a comentar el detalle de conversaciones privadas, pero sepan que la voluntad del gobierno es que Carabineros esté enfocado en el combate a la delincuencia”, cerró el Presidente.

“Mi rol no es dejar contentos a parlamentarios”

En la instancia, el Jefe de Estado también fue consultado por las criticas de personeros del Frente Amplio por la determinación del gobierno de apelar a la libertad condicional otorgada al machi Celestino Córdova.

“A mí como Presidente de la República me corresponde hacerme cargo de las responsabilidades que tengo en el ejercicio de este cargo. Yo no soy parlamentario y mi rol no es dejar contentos a parlamentarios ni de uno u otro sector, sino velar por el bien público que consideramos de todo el país. Y en función de esas convicciones en las que actuamos”, contestó en primer lugar.

“A veces eso molestará a algunos, otras veces molestará a otros. Es parte del rol y del ejercicio del cargo. Yo tengo un diálogo permanente con los parlamentarios de todos los sectores políticos y no me cabe ninguna duda”, agregó el Mandatario.

Antes de finalizar su respuesta, el Presidente quiso destacar que “hoy día se está llevando adelante en la región de Los Ríos una sesión de la Comisión de Paz y Entendimiento para justamente poder comprender, llegar, abrazar una verdad histórica que permita a las partes dialogar en el mismo sentido del llamado al diálogo que hemos hecho” y cerró reiterando que “siempre van a haber decisiones que a algún sector en particular no le van a gustar. Mi rol es ser Presidente de la República y no dejar contentos a alguien en particular, sino velar por el bien común. Y eso es lo que creo que estamos haciendo”.