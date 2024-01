El malestar del FA con el gobierno por apelación a libertad de machi Córdova y los dardos de Ñanco a Monsalve

En medio del noticioso miércoles, en el Congreso no pasó inadvertido el momento en el que la parlamentaria Ericka Ñanco (Revolución Democrática) se acercó en la sala de la Cámara de Diputados a conversar con el ministro del Interior (s), Manuel Monsalve (Partido Socialista).

Un rato antes se había dado a conocer la decisión del gobierno del Presidente Gabriel Boric de presentar una apelación a la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco, instancia que determinó otorgarle la libertad condicional al machi Celestino Córdova, figura espiritual del pueblo mapuche condenado a 18 años de cárcel como coautor del delito de incendio con resultado de muerte en el caso del matrimonio de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay.

La decisión del gobierno, ejecutada mediante el Ministerio del Interior, no le gustó a Ñanco. Tampoco al resto de la bancada del Frente Amplio, la coalición base del propio Presidente Boric.

Esto fue lo que Ñanco le expresó a Monsalve, subsecretario del Interior que hoy se encuentra subrogando a la ministra de la cartera, Carolina Tohá (PPD). La respuesta de la autoridad socialista fue que la decisión del gobierno de apelar es algo que también habría ocurrido bajo otra administración, ya que obedece a una iniciativa tomada frente a casos de asesinatos. Por ejemplo, comparten desde el Ejecutivo, lo mismo habría ocurrido si en lugar del matrimonio Luchsinger-Mackay, las víctimas fueran ciudadanos mapuche.

Sin embargo, en el FA mantuvieron su disconformidad frente a la medida. “No podemos ceder ante presiones de la derecha para apelar a la libertad condicional del machi Celestino, si en el pasado se sumaba hasta a las huelgas. ¿O el apoyo al pueblo Mapuche es solo cuando conviene ministro Manuel Monsalve?”, publicó en su cuenta de “X” la diputada Ñanco, jefa del comité parlamentario de RD, al respecto, apuntando en una primera instancia directamente a Monsalve, uno de los principales personeros de Socialismo Democrático.

Con sus dichos, la frenteamplista hizo alusión -con pantallazo adjuntado- a un suceso ocurrido en 2010, cuando el entonces diputado Monsalve -junto a otros tres parlamentarios- ingresó a la cárcel de Temuco y se plegó a la huelga de hambre que sostenían en ese momento presos mapuches.

El tema no quedó solo en la publicación por redes sociales, sino que también fue conversado durante la tarde del miércoles por los parlamentarios del Frente Amplio, quienes concordaron con la postura expresada por Ñanco.

De todas formas, las críticas que deslizó la diputada se distancian de las posturas adoptadas por las directivas del FA han evitado cuestionar directamente a las autoridades del Socialismo Democrático, coalición con la que conviven dentro del gobierno. Por lo mismo, el timonel de RD, Diego Vela, quien estuvo en el Congreso este jueves, abordó el asunto con Ñanco y acordaron no apuntar a la autoridad socialista, sino más bien plantear la disconformidad por el tema al Ejecutivo en general.

“Es un error del gobierno apelar a una resolución que dictó la corte, sabiendo que en nuestro discurso de gobierno está establecer lazos, puentes para el diálogo entre el Estado y el pueblo Mapuche. No es una buena señal para las comunidades”, complementó este jueves a La Tercera la diputada Ñanco, quien además pidió “coherencia con el discurso y en las acciones”.

Consultada sobre el diálogo del miércoles con Monsalve, Ñanco agregó que “mi crítica más que a él, como ministro, es al gobierno. No me parece la forma en la que se están abordando los temas y este tema en particular, sobre todo (...). Dentro de las críticas que se pueden hacer está esta definición de apelar a una medida que el machi se gana a través de los requisitos que cumple dentro de su condena. Eso es básicamente lo que le había planteado al ministro”.

Luego añadió: “El ministro fue claro en que siempre es el Ministerio del Interior en quien recaen este tipo de querellas y acciones de parte del Estado. Pero, por lo mismo, me parece que es un error”.

FA: la opinión es “unánime en nuestra bancada”

Pero Ñanco no fue la única en referirse al tema. A ella se plegó este jueves su compañero del comité de RD, Andrés Giordano, quien aseguró que “es bastante unánime en nuestra bancada la incomprensión de esta medida. Creemos que de alguna otra manera no se explica dentro del marco del Estado de derecho una decisión de esta naturaleza. En lo particular, las vocerías que han estado más vinculadas a la situación han representado fielmente la opinión del FA”.

Por otro lado, la diputada Lorena Fríes (CS, y presidenta de la comisión de DD.HH. y Pueblos Originarios), sostuvo que “lo que procede en este caso es una gradual reinserción. (...). Yo hubiera preferido que el gobierno no presentara un recurso para evitar esto, entiendo que de alguna manera lo hace por la sensibilidad del caso, pero creo que no ayuda mucho el hecho de que el gobierno lo haya hecho. Creo que puede ser considerado como un error, en la medida de que se están haciendo otros esfuerzos para avanzar en que la Macrozona Sur encuentre una senda de paz”.

En tanto, la diputada de Comunes Claudia Mix, indicó que “Celestino Córdova tiene derecho a optar a beneficios como cualquier otro privado de libertad. Negarle ese derecho es arbitrario y nos hace sospechar de racismo por parte del Estado. Insistencia del gobierno en quitarle este beneficio nos parece inaceptable”.