Consejeros oficialistas insistirán en listas electorales cerradas y republicanos se abren a debatir el tema

¿Listas electorales abiertas o cerradas? La pregunta que se tomó gran parte del debate durante la Comisión Experta otra vez se volverá a apoderar de la discusión del proceso constitucional. Esta vez ya no será entre los comisionados, sino que entre los 50 consejeros que forman parte del Consejo Constitucional.

Las listas electorales son parte de los temas que tiene que regular la comisión de Sistema político. Se trata de las reglas con las cuales se elige a los parlamentarios. La normativa vigente se basa en el modelo de las listas abiertas, es decir, nóminas en las que el elector vota por su candidato favorito dentro del partido o del pacto electoral.

En cambio, en una lista cerrada, el orden de los candidatos es determinado por los partidos. Por lo tanto, según su rendimiento electoral, el partido logra conseguir sus escaños y los candidatos van resultando electos según el orden de prelación definido previamente por la colectividad. Si a un partido le tocaron cinco bancas parlamentarias, entonces los candidatos electos serán los que ocupan las primeras cinco posiciones de la lista. Es decir, técnicamente el elector vota por el partido y no por el candidato.

La izquierda en la Comisión Experta intentó dar el paso y avanzar hacia el modelo de las listas electorales cerradas, pero se encontró con la fuerte oposición de la derecha. Los comisionados intentaron convencer a los expertos de Chile Vamos, pero no se pudo y no fue posible llegar a acuerdo.

Para el oficialismo, las listas cerradas son una pieza fundamental dentro del sistema de partidos, el cual quedó fortalecido y con un umbral electoral de 5%. Sin embargo, la derecha no piensa lo mismo. Ese sector quiere mantener las listas electorales abiertas para no modificar, dicen, la cultura del votante chileno, que lleva décadas votando por personas y no por partidos.

Debido a la imposibilidad de arribar a un acuerdo en la Comisión Experta, el anteproyecto que presentaron al Consejo no se refiere a este tema. Al no decir nada, se mantiene la regulación electoral vigente, es decir, las listas abiertas. Sin embargo, el oficialismo no se dará por vencido y los consejeros del sector intentarán dar la pelea nuevamente.

La posición de los republicanos

Fuentes del oficialismo confirman que ven con interés la postura que pueda tomar la bancada republicana en este tema. Esto, debido a que, dicen, el comportamiento electoral del Partido Republicano en las elecciones del 7 de mayo fue como una lista cerrada. Es decir, según ese sector, los electores votaron por el partido, por la marca que representan, ya que sus candidatos eran personas desconocidas. De hecho, de los 23 representantes electos, 10 de ellos eran los primeros de su lista.

El delegado de la bancada RD-Independientes Julio Ñanco afirma que a pesar de que el anteproyecto no se refiere al tema y, por lo tanto, las listas abiertas se mantienen, dice que la lista cerrada “tiene bondades en relación a los objetivos que se pretenden alcanzar, que es mejorar el sistema de partidos políticos y que no exista fragmentación”.

Fuentes del Partido Republicano -que integran la comisión de Sistema político- aseguran que el tema no está descartado, pero que la bancada aún no toma una definición respecto de este tema. Las mismas fuentes indican que aprovecharán las exposiciones de los invitados para ir sumando insumos, formarse una opinión, pero que de manera preliminar la tendencia apunta a que asumirán la misma postura de Chile Vamos, es decir, defender las listas electorales abiertas.

“La bancada del Partido Republicano no ha tomado ninguna definición al respecto. Mi inclinación personal es preferir aquel sistema que sea más afín con el régimen presidencial y entiendo que lo que la evidencia enseña es que las listas abiertas son más propias de un sistema presidencial y las listas cerradas más propias de un sistema parlamentario, por lo que mi primera aproximación sería preferir las listas abiertas, pero siempre sujeto al cómo se dé la discusión una vez que se presenten las indicaciones”, explica el delegado Luis Silva (republicano).

En privado, en todo caso, personeros de Chile Vamos que han conversado con los republicanos del tema, transmiten que en el partido fundado por José Antonio Kast son varios los que están por defender las listas cerradas. Este modelo, según las mismas versiones, les convendría debido a que la mayoría de sus figuras son más bien desconocidas.

Fuentes del oficialismo creen que la insistencia por esta opción se debe hacer “con responsabilidad”, pero aseguran que lo que están planteando “no es ninguna locura”. Por lo mismo, harán el esfuerzo por convencer a los consejeros de esta idea, sabiendo que parten con desventaja, ya que la postura de Chile Vamos a nivel de sus consejeros es la misma que tienen los comisionados de esa coalición. “Si queremos lograr que el proyecto sea aceptado por la ciudadanía, hay que tener ojo en cómo compatibilizamos mejorar el sistema de partidos políticos, entendiendo que esto (las listas cerradas) implica un cambio cultural”, añade Ñanco.