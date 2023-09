Consejo Constitucional: timonel del PS acusa a Republicanos de buscar “quiebre” y no la “unidad necesaria para que se apruebe el proyecto”

La mañana de este jueves la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, se refirió al trabajo del Consejo Constitucional, órgano que está definiendo la propuesta de nueva Carta Magna para plebiscitar en diciembre.

La parlamentaria ha sido crítica del trabajo del órgano redactor, de hecho el domingo, en conversación con CNN Chile, cuestionó el avance de algunas iniciativas, asegurado que el Consejo “está haciendo una Kastitución, no una Constitución. Se está haciendo una Constitución para Kast, para el sector Republicano”.

Bajo ese contexto, esta jornada, en conversación con T13 Radio, la senadora criticó la actitud que han demostrado los consejeros Republicanos, quienes, por lo demás, son mayoría dentro del órgano redactor.

“Lo que veo del Partido Republicano es que ellos no quieren que el Partido Comunista o el Frente Amplio participen de este proyecto y extreman las posiciones en cosas que en realidad no debieran ni siquiera estar en la Constitución. Por lo tanto, deliberadamente están buscando ese quiebre y no la unidad necesaria para que se apruebe el proyecto”, señaló.

En ese sentido, la senadora insistió en que el proceso constitucional requiere de “un acuerdo político entre todas las fuerzas, tal como lo fue el proyecto de los expertos que fue redactado desde los Republicanos hasta el PC”.

Respecto a sus expectativas hacia el texto final, manifestó que le “gustaría que esta fuera una Constitución de Chile. Ni del Partido Republicano, ni de la seguridad, ni de otros temas, sino una Constitución que refleje al Chile de hoy y sobre todo que nos permita desarrollarnos para el mañana”.