“Cumplamos el sentido común, los tratados internacionales”: ME-O confirma que apelará este domingo a resolución que lo deja fuera de carrera presidencial

“Se dispone que el Servicio Electoral deberá excluir del Padrón Electoral Auditado a don Marco Antonio Enríquez-Ominami Gumucio”, así comienza el falló presentado este sábado por el Tribunal Electoral de la Región Metropolitana con respecto a la postulación presidencial de ME-O, la cual fue rechaza por su vinculación con el Caso OAS.

En ese contexto es que esta mañana, en conversación con Mesa Central, Enríquez-Ominami afirmó que este domingo presentará una apelación al Tribunal Calificador de Elecciones (Tricel).

“Hoy día vamos con las apelaciones, con firmeza, con serenidad para denunciar una injusticia (...) no se puede dejar pasar que ya una opción presidencial la han tratado de sacar de carrera sistemáticamente, y el problema no es para mí es para ustedes que van a tener menos candidatos para que ganen los mismos de siempre”, señaló.

Por otra parte, el exdiputado fue consultado por un posible choque entre el Tricel y la Corte Suprema, donde apuntó: “yo no imagino que en un tribunal de la República no se respete el estado de la inocencia (...) cumplamos el sentido común, los tratados internacionales”.

Absolución del delito de fraude de subvenciones

“La justicia ha hablado y en materia de justica la hay o no la hay. Hoy la hubo. Lo pasamos mal, muy mal. No es primera vez como familia. Que nadie más pase esto, nunca”, dijo ME-O horas después de conocer el fallo que lo declaró libre de responsabilidad penal del llamado Caso OAS.

La investigación se extendió durante siete años y, además de indagar a Enríquez-Ominami por presuntas irregularidades en la rendición de cuentas de su campaña presidencial en el 2013, también se pesquisó a su exasesor, Cristián Warner, por delitos tributarios.

Es en ese escenario es que el pasado 25 de agosto el cuarto Tribunal Oral en lo Penal entregó su veredicto, el cual absolvió de forma unánime a Marco Enríquez-Ominami del delito de fraude de subvenciones, pero finalmente el Tribunal Electoral de la RM rechazó su postulación.

La razón por la cual se impugnó su postulación tiene relación con el numeral dos del art.16 de la Constitución el que indica que una persona puede ser suspendida del derecho a sufragio en caso de “hallarse la persona acusada por delito que merezca pena aflictiva o por delito que la ley califique como conducta terrorista”.

Además, ME-O no estaría habilitado para una candidatura presidencial ni para sufragar porque la sentencia final de la causa no estaría “ejecutoriada”. Sin embargo, la última palabra aún no está definida y es el Tricel quien deberá confirmar la sentencia.