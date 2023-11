“De un sectarismo extraordinario”, “excesivo”: personeros critican a Beatriz Hevia por “politizar” discurso de ceremonia de entrega de texto constitucional

El discurso de la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, en la ceremonia de cierre del órgano redactor este lunes en la sede del Congreso en Santiago no pasó desapercibido y rápidamente generó críticas en la esfera política.

“Expresar la profunda conmoción que sentimos por la desoladora tragedia que enluta a Coronel y al país entero. Lo ocurrido anoche es el testimonio más crudo de la grave crisis social que vive nuestro país, con decenas de miles de familias viviendo en campamentos, expuestos al frío, al hambre y a la muerte en circunstancias tan trágicas como las de anoche”, partió diciendo la representante de la bancada republicana.

“Si queremos resultados distintos no podemos seguir haciendo lo mismo para enfrentar la pobreza extrema y el abandono de estas familias. Es deber del Estado y del gobierno actuar ya”, agregó.

Una vez finalizada la ceremonia, en que el Presidente Gabriel Boric recibió de manera oficial la propuesta de nueva Constitución y en que firmó el decreto para llamar al plebiscito del 17 de diciembre, se comenzaron a sumar los cuestionamientos a Hevia.

El Presidente de la Cámara de Diputados, Ricardo Cifuentes (DC) señaló: “Me parece curioso el discurso de la presidenta del Consejo, sobre todo con una intención un poquito más política, creo que este no era el momento de generar una crítica política, velada además al Presidente”.

“El Presidente estuvo muy bien al no enganchar en esta discusión, él sí tuvo un tono más republicano, de convergencia y de lograr acuerdos. Ojalá esta sea la actitud permanente del Presidente de la República, si hubiésemos tenido desde el principio un Presidente con esta convocatoria probablemente hubiésemos tenido un proceso más rico incluso antes”, continuó, y luego agregó que “hacerlo en el contexto republicano me parece que es un poquito excesivo, aludiendo además a la necesidad de actuar inmediatamente, me parece que ahí hay una alusión directa al gobierno”.

Por su parte, el consejero Alejandro Köhler (PS), lamentó “una mayor amplitud de la presidenta Hevia”, ya que, a su juicio, “repitió en términos muy similares, casi exactos, el comportamiento que la derecha, y particularmente republicanos, tuvieron durante todo el proceso constitucional”.

“Además me pareció de muy mala forma colocar en la discusión de un proceso tan solemne como este la tragedia de los niños de Lota (incendio en Coronel), creo que vincular esa tragedia al texto constitucional es de un sectarismo extraordinario. Lo lamento sinceramente, porque le restó solemnidad a este acto. Nosotros lamentamos la tragedia (...) pero vincularla con un texto que está en discusión me parece mal utilizar la información”, añadió.

El consejero Yerko Ljubetic (CS), por su lado, cuestionó que Hevia se abanderizara “con una posición, cosa que rompe la tradición de los presidentes. Hizo una diferencia muy marcada con la del Presidente de la República”.

El diputado socialista Leonardo Soto, aunque centrado en la propuesta de nueva Constitución, también lanzó una dura crítica a la presidenta del Consejo: “(El texto) tiene la aprobación de exclusivamente 33 consejeros de derecha y ultraderecha, y doña Beatriz Hevia habla de que construyeron “consensos”. Claro, entre ella y los que piensan igual que ella. Y, ahora, a imponérsela a todos los chilenos. Todo mal”.