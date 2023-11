Minuto a minuto: Presidente Boric recibe propuesta de nueva Constitución

Este martes a las 8.30 horas, la presidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia, tocará la campana en el salón de honor del Congreso en Santiago para dar inicio a la sesión número 36 del órgano redactor y así dar comienzo a la ceremonia oficial de entrega de la propuesta de nueva Constitución al Presidente Gabriel Boric.

El Mandatario cruzará por el pasillo del Congreso para llegar a su puesto poco antes de las 8.30 acompañado de dos de sus ministros: Carolina Tohá (Interior) y Álvaro Elizalde (Segpres).

A la ceremonia asistirán los 50 consejeros y 24 comisionados, quienes podían invitar hasta a un familiar. Por lo mismo, se espera que solo respecto de estos invitados, acudan 150 personas. Los asesores que acompañaron todo el proceso también estarán presentes en el segundo piso del salón. Asimismo, se espera la presencia de los jefes de partido, el presidente de la Cámara, el líder del Senado y también representantes de la Corte Suprema y otros órganos autónomos que forman parte del Estado.

Revisa a continuación el minuto a minuto de la ceremonia:

8.15

Alihuen Antileo, consejero mapuche: “Desde mi punto de vista no nos sentimos incluidos en este texto y por lo tanto vamos a reiterar nuestro rechazo a este texto. Sin embargo, no invalidamos el proceso en su conjunto”.

“Esta es una propuesta que nos excluye, no hay avances sustanciales, donde los tres grandes ejes que planteamos, que son el tema de tierras, la participación política y el reconocimiento constitucional no están incluidos. Están derechamente rechazados el tema de tierras y el tema de la participación política. El reconocimiento queda en una mera frase declarativa y formal y no está sujeta a ningún derecho específico. Así que llamo al conjunto de los pueblos indígenas a rechazar esta propuesta”.

8.10

Natalia González, comisionada experta nombrada por la UDI: “Es una jornada muy alegre, satisfactoria, de haber concluido un trabajo bien hecho, cumpliendo con los bordes y las bases que nos puso el congreso, en un proceso serio y riguroso. Y esperamos que los discurso tanto del Presidente de la República como de la presidenta del Consejo inviten a la ciudadanía a participar del plebiscito del 17 de diciembre”.

El texto, sostiene, recoge demandas de todos los sectores y “no solo convoca sino que además perfecciona nuestra institucionalidad vigente, prepara un Estado más moderno, eficiente, y un sistema político más eficaz para hacerse cargo de las demandas ciudadanas”.

08.05

Hernán Larraín, integrante de la Comisión Experta, abordó la entrega de este texto al llegar al Excongreso: “Ha sido un trabajo bastante importante, creo yo que ha habido un esfuerzo de muchos que están tratando de que este proceso constitucional se cierre. Chile necesita un nuevo texto Constitucional, se ha hecho un trabajo durante varios meses que recoge las experiencias anteriores, y creo yo que hoy día podemos decirle a Chile que tiene una Constitución que le permitirá enfrentar mejor el futuro que necesita, con estabilidad, con seguridad, con un sistema político más adecuado y con derechos sociales garantizados”.

Consultado sobre que no fue un acuerdo transversal, Larraín lamentó esto, indicando “Siento cierta frustración porque hicimos muchos esfuerzos por que hubiera un texto único, en el sentido de aprobado y consensuado por todos, no fue posible”.

7.57

Comienzan a llegar ya los primeros invitados a la ceremonia.

7.45

Según se ha anunciado, se espera que durante la ceremonia de entrega, pasadas las 9.00 horas el Mandatario tome el micrófono y entregue un breve discurso de una duración cercana a los 15 minutos.

7.30

Debido a la ceremonia se han establecido algunos cortes y desvíos de tránsito.