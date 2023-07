Diputado Guzmán (Evópoli) defiende voto en contra de acusación a Ávila en medio de críticas de Chile Vamos

Mientras se discutía la acusación constitucional (AC) contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, los diputados militantes de Evópoli - Francisco Undurraga y Jorge Guzmán- aseguraron que “a pesar de la paupérrima gestión” del secretario de Estado, votarían en contra del libelo acusatorio. Lo que finalmente concretaron.

Luego que la AC contra el titular de Educación fuera rechazada, el diputado Jorge Guzmán en conversación con CNN fue consultado por la decisión del partido y explicó que “la acusación fue construyéndose en la medida en que encontraban antecedentes, la anunciaron antes de poder construirla, posteriormente, nos invitaron a última hora a suscribir una acusación sin darnos el contenido de ella”.

En esa línea, destacó que cuando recibieron el documento, lo “revisamos en su mérito y revisamos todo sus antecedes y compartimos con el diputado (Diego) Schalper que la gestión del ministro de Educación ha sido paupérrima, ha sido pésima, pero no por eso, por su mala gestión, lo vamos a acusar constitucionalmente”.

“La acusación tenía antecedentes jurídicos que debían ser respaldados con hechos, con documentos y eso no ocurrió, y como no llegamos al convencimiento y a la convicción de que la acusación tenía un respaldo jurídico no la podíamos apoyar”, enfatizó.

Al ser consultado por la molestia del diputado de RN Diego Schalper, quien manifestó que la decisión de Evópoli “es una puñalada al corazón de Chile Vamos”, Guzmán señaló que la situación “es parte de la democracia” y destacó que otros diputados de oposición votaron en contra del libelo.

“Nosotros podemos disentir en nuestras opiniones, pero en la práctica se respeta a quienes votan a favor y a quienes votan en contra, de hecho en la propia UDI hay parlamentarios que rechazaron la acusación constitucional, por tanto, no son cuestionables, han seguido una lógica de coherencia respecto de su votación y yo creo que eso es válido. Tampoco me han recriminado mi voto, creo que uno ha sido coherente y ha trabajado y opinado con convicción respecto de esta materia”.

Precisamente, el diputado Joaquín Lavín de la UDI, votó en contra del libelo.

Desde Evópoli, en tanto, Francisco Undurraga y Jorge Guzmán votaron contra la acusación, mientras que los diputados Christian Matheson y Hotuiti Teao (ambos independientes) que forman parte de la bancada, votaron a favor del libelo.