Diputado Tomás Hirsch (AH) y municipales: “Presentar precandidatos de forma pública no es lo que más ayuda a la construcción de un acuerdo”

Con su partido ya constituido en la Región Metropolitana, el diputado Tomás Hirsch, presidente de Acción Humanista, reconoce que su colectividad tiene aspiraciones de crecer en las próximas elecciones municipales. Para eso, espera que los partidos más grandes de la alianza de gobierno no caigan en “miradas hegemónicas”.

De cara a los comicios, el parlamentario advierte al oficialismo -y particularmente al Partido Socialista (PS)- que “estar por medios haciendo precampañas de posicionamiento no creo que ayude al proyecto común”.

Las últimas semanas han estado marcadas por los roces al interior de la alianza de gobierno. ¿Cuál diría que es el estado de los partidos del oficialismo?

La alianza ha ido de menos a más. Tuvimos un comienzo complejo, comprensible por la circunstancia en que se dio el origen de este proyecto: dos coaliciones que tenían distintos orígenes, cuestión inédita en nuestro país. Desde hace algunos meses hemos ido convergiendo en torno a lo que el Presidente Boric propuso, que es una alianza de gobierno. Evidentemente hay diferencias, tensiones, porque somos diez partidos, pero hemos ido convergiendo en torno a las grandes demandas ciudadanas.

Existe un debate sobre si el gobierno efectivamente habla a las mayorías y no al “30%”. La senadora Vodanovic y el diputado Mirosevic sugirieron que aún falta un esfuerzo en ese sentido. ¿Usted está convencido de que es así?

No coincido con quienes dicen que se le está hablando a algún nicho. Por el contrario, cuando el gobierno ha puesto el énfasis en la reforma al sistema de pensiones, está hablándole a una mayoría de las familias chilenas.

En el Socialismo Democrático se hace ese cuestionamiento por temas como las pensiones de gracia, los indultos. Dicen que esas decisiones finalmente responden a la base de apoyo que tiene el gobierno, pero no a las mayorías.

Un gobierno toma diversas decisiones que no se contraponen entre sí. No significa dejar de lado una cuestión por la otra. El gobierno ha actuado en torno a las pensiones de gracia, a los indultos, pero simultáneamente ha estado en los grandes temas nacionales. Lo vemos hoy día, con un gobierno que está respondiendo al horror de los incendios, que ha logrado bajar en forma considerable el número de inmigrantes ilegales que ingresan por la frontera norte, que ha logrado disminuir fuertemente la violencia en La Araucanía.

¿El anuncio de precandidatos del PS perjudicó la meta de unidad que pretende conseguir el oficialismo para competir en las municipales?

Hemos ido fijando criterios que no están todavía completados, pero sí hemos avanzado en la idea de “el que tiene, mantiene” en el caso de los alcaldes, referido a la persona cuando esta repostula. Desde ese punto de vista, presentar precandidatos de forma pública no creo que sea lo que más ayuda a la construcción de este acuerdo. Hay que cuidar los avances que hemos logrado. Estar por medios haciendo precampañas de posicionamiento no creo que ayude al proyecto común.

¿El PS debiese dejar de lado la pretensión y apoyar a la alcaldesa Hassler (PC) en Santiago?

Si es que vamos a tener un criterio de que el o la alcaldesa que está hoy día ejerciendo tiene la primera prioridad para la reelección, sería absurdo hacer una excepción porque hay alguien de otro partido que tiene interés en ser alcalde de esa comuna. Me parece totalmente fuera de lugar. Por lo demás, el PS no ha presentado ninguna candidatura oficial en Santiago. Para mí, la candidata lógica es la actual alcaldesa.

No es algo oficial del partido, pero se hizo un punto de prensa para anunciar a los precandidatos en la sede del PS...

Pero nunca le hemos escuchado al PS mencionar una candidatura específica. Yo quiero creer, y espero, que el PS va a concurrir al acuerdo que se tome a nivel general. Eso, en principio, debería significar que la alcaldesa Hassler tenga la primera prioridad para ser la candidata del oficialismo al próximo período.

Usted encabeza un partido pequeño. ¿En qué pie está su colectividad de cara a las elecciones municipales? ¿Cuáles son sus pretensiones?

En Acción Humanista estamos en pleno proceso de crecimiento, estamos pasando a ser una colectiva mediana. Hemos presentado las firmas para la legalización en la Región Metropolitana, la semana pasada presentamos las firmas en el Maule y estamos presentando las de Coquimbo. Con eso llegamos a quedar legalizados en seis regiones. Tenemos pretensiones importantes para esta elección.

¿Confía en que las colectividades más grandes del oficialismo darán espacio a su partido para que puedan crecer?

Espero que se comprenda que lo mejor para el proyecto futuro es que haya espacio de participación para la diversidad de las colectividades. En el pasado los hegemonismos y los intentos de copar espacios por parte de algunas colectividades no han sido buenos. No es bueno que se busque imponer limitando o impidiendo la participación de fuerzas políticas que pueden ser menores en tamaño, pero que son representativas de distintos sectores de la sociedad.

¿Pero confía en que les darán espacio?

Más bien espero que sea así y que no se instalen miradas hegemónicas.

Lo preguntaba porque en Convergencia Social quieren levantar una candidata justamente en La Cisterna, donde ustedes tienen a su único alcalde, quien buscará la reelección. Se trata de su secretaria general, Lorena Meneses.

Muchos partidos tienen legítimo interés en presentar candidaturas, pero por eso son tan importantes los acuerdos previos. Esos acuerdos no me cabe duda de que van a ser respetados por todos los partidos. En La Cisterna, con el criterio que hasta acá hemos ido definiendo, Joel Olmos es quien tiene la prioridad para ser el candidato del oficialismo.

En consideración de que su partido está creciendo, ¿espera que sean reconsiderados a la hora de hacer ajustes en el gabinete, en subsecretarías?

Uno siempre esperaría que se generen los espacios para poder aportar más en los niveles superiores del gobierno. Acción Humanista es el único partido del oficialismo que no ha tenido nunca un ministro y es el único que no tiene ninguna subsecretaría. Por lo tanto, sí aspiramos a tener una mejor representación y al mismo tiempo respetamos absolutamente la facultad del Presidente de definir sus equipos de confianza.