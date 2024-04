La actividad de Tohá con candidatos municipales que no fue y cómo algunos buscan que asuma un rol en la campaña

El sábado pasado, la ministra del Interior, Carolina Tohá (PPD), iba a ser el centro de atención en una actividad en la que la Juventud del Partido Por la Democracia, en su consejo nacional, iba a presentar “a los candidatos de renovación que competirán en las elecciones municipales 2024″.

Allí, la juventud PPD iba a exponer a sus más de 50 candidatos a alcaldes, concejales y consejeros regionales de cara a las elecciones del próximo 27 de octubre. Gran parte de estos aspirantes aprovecharía la instancia para fotografiarse con la jefa del gabinete del gobierno del Presidente Gabriel Boric, quien se ha consolidado como una de las figuras con mayor proyección presidencial dentro del oficialismo, pese a que marca poco en los sondeos de opinión.

De hecho, la semana pasada el propio Jefe de Estado, en un desayuno con la prensa, la nombró dentro de sus posibles sucesoras.

Pero Carolina Tohá no pudo estar en el lanzamiento, que ocurrió de todas maneras en el auditorio Víctor Jara de la Universidad de Santiago (USACH). Esto, porque esa misma madrugada, la ministra del Interior reajustó su agenda ante el triple asesinato a carabineros ocurrido en Cañete, lo que generó que el principal rostro del PPD se movilizara junto al Presidente Boric a la Región del Biobío.

De todas formas, aprovechar y potenciar la figura de Carolina Tohá para la campaña es un tema que está sobre la mesa. Si bien aún no ha sido conversado en lo formal en la mesa del PPD, existe cierta coincidencia de hacerlo entre los líderes del partido, sobre todo porque ella es militante de la colectividad.

Pese a que Tohá encabeza una agenda que es considerada como un “fierro caliente”, por todos los costos políticos que implica, lo cierto es que la secretaria de Estado asoma como uno de los liderazgos oficialistas que podrían ser cartas para las elecciones presidenciales.

En la Cadem del 21 de abril, la jefa de gabinete iguró con un 3% de menciones en la materia, mismo porcentaje con el que apareció la ministra Camila Vallejo (Segegob). Por encima de ambas se posicionó Michelle Bachelet, con un 7%.

El secretario general del PPD, José Toro, indicó, por ejemplo, que “me encantaría utilizar la imagen de la ministra, pero eso no es ninguna decisión tomada, zanjada ni tampoco se ha conversado con ella para ver el tema. Es solo lo que a mí me gustaría”.

Y agregó: “Por supuesto nos gustaría utilizar la imagen de la ministra Tohá, como también de otras figuras (Francisco Vidal, Ricardo Lagos) que permita respaldar a nuestros candidatos y candidatas. Imagino que todos los partidos lo harán, no obstante, no es algo que se haya conversado con ninguno de los involucrados”.

En tanto, Cristóbal Barra, vicepresidente del PPD, sostuvo que “como ministra ella debe prescindir de cualquier posición política, pero en tanto ciudadana y militante de un partido tiene todo el derecho de jugar un papel. Nosotros creemos que en la elección municipal y regional de este año, ella, quien está bien valorada por la ciudadanía y ha hecho un muy buen trabajo en seguridad, puede aportarle al partido desde su visión, sobre todo en el ámbito de la seguridad, que es lo que más le interesa a los ciudadanos”.

El concejal y candidato a alcalde por La Florida, Reinaldo Rosales, dijo sobre el tema que “nadie podría desconocer las capacidades, el liderazgo y ni la seriedad con la que Carolina Tohá ha desempeñado cada uno de los roles políticos que le ha tocado asumir”.

Y añadió: “En ese sentido, sumar su apoyo a nuestro desafío de cambio para La Florida, no tan solo ayudaría en lo electoral, sino que también otorgaría mayor claridad y solides a nuestro programa que se basa principalmente en otorgar mayor seguridad a nuestros vecinos y sus entornos, en distintos aspectos”.

En el entorno de la ministra Tohá, en todo caso, desdramatizan su posible asistencia a la actividad del sábado, pues advierten que ha sido recurrente su participación en eventos partidarios del PPD durante el último tiempo. Por ejemplo, la titular de Interior se reunió con mujeres de su colectividad hace dos semanas.

El PPD no es el único que ha volcado su agenda hacia materias de seguridad, sino que también es el foco de las principales ideas de campaña de algunos candidatos que van a la reelección, entre ellos, los alcaldes Irací Hassler (PC) y Tomás Vodanovic (FA).

La idea de aprovechar a las figuras presidenciables del oficialismo también genera cierto consenso en el pacto de gobierno que integra el PPD. Consultada por la participación de los ministros en las campañas municipales, Tatiana Urrutia (RD) -quien se ha configurado como coordinadora de la pre-campaña oficialista pensando en los comicios-, planteó en entrevista con La Tercera que “sin duda en sus fines de semana les vamos a pedir que puedan hacerlo, pero entendemos también que el trabajo de gobierno es super demandante”.

Lo que cita Urrutia, de hecho, está contemplado en un instructivo interno que maneja el gobierno del Presidente Boric, publicado el 10 de abril.

En el documento de 38 páginas -instructivo firmado por la misma ministra Tohá que menciona un dictamen de Contraloría- se da cuenta que “al margen del desempeño del cargo, las autoridades, jefaturas y funcionarios -con las salvedades precisadas en el citado oficio-, en su calidad de ciudadanos, se encuentran habilitados para ejercer los derechos políticos consagrados en el artículo 13 de la Carta Fundamental, pudiendo emitir libremente sus opiniones en materias políticas y realizar actividades de esa naturaleza, siempre que las desarrollen fuera de la jornada de trabajo y con recursos propios”.