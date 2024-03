“Dos años perdidos” y “un gobierno en deuda”: el balance de la oposición al primer tiempo de la administración de Boric

Un crítico diagnóstico del primer tiempo del gobierno realizó este lunes la oposición -tanto Chile Vamos como el Partido Republicano- en el marco del segundo aniversario de la llegada del Presidente Gabriel Boric a La Moneda.

Republicanos: “Dos años perdidos para Chile”

“Hoy se cumplen dos años de gobierno del Presidente Boric y nuestra evaluación es categórica: han sido dos años perdidos para Chile. Hoy tenemos un país inseguro, más inestable y más pobre que hace dos años atrás y hemos perdido 24 meses claves, donde necesitábamos un liderazgo transformador que permitiera reactivar el crecimiento económico, frenar el avance del narcotráfico y la delincuencia, y reconstruir las bases institucionales que nos permitirían recuperar el progreso político, económico y social que hemos perdido en los últimos años. #DosAñosPerdidos”, señaló el Partido Republicano, fundado por José Antonio Kast, en su cuenta de X (antes Twitter).

Además, el diputado independiente por esa colectividad, Stephan Schubert -quien este lunes asumió como jefe de la bancada-, sostuvo que “a tan solo dos años del inicio de su gobierno, los chilenos estamos padeciendo y sufriendo uno de los peores gobiernos de nuestra historia. La coalición no ha sabido gobernar y tiene una cualidad, donde tocan y hacen cambios las cosas, empeoran. (...) Aquí necesitamos un Presidente que se encargue desde el sillón presidencial de todas las necesidades de los chilenos y no solamente de hablar en su lenguaje ideológico para su grupito que lo acompaña”.

Desde Chile Vamos, en tanto, el presidente de RN, Rodrigo Galilea, señaló que “la inmensa mayoría de los chilenos siente que hoy vive peor que hace dos años. Y esta opinión hay que tomársela muy en serio. Cuando un gobierno presenta un proyecto de reforma tributaria que no pasa ni siquiera la primera valla en la Cámara de Diputados o cuando aprueba después de dos años un proyecto de previsión, que la verdad solo tiene aprobado el título, creo que tiene que reformular muchas de las cosas que está impulsando. Por lo tanto, los dos primeros años no son una buena foto del gobierno y esperamos por el bien del país que en estos dos años ojalá pueda dejar atrás buena parte de sus pensamientos originales y que se enfoque en sacar adelante a un país que lo necesita urgentemente”.

Asimismo, el jefe de la bancada de diputados de RN, Frank Sauerbaum, sostuvo: “Es sorprendente la autocomplacencia y la poca autocrítica que hay del gobierno del Presidente Boric, considerando los malos resultados que ha tenido y la evaluación ciudadana que tiene (...) Uno llama a la reflexión respecto de lo que ha sido el gobierno, pero más que nada lo que vendrá. Nosotros estimamos que estos dos años que quedan hay que aprovecharlos por el bien del país. Creemos que el gobierno tiene que renunciar definitivamente al octubrismo, a la refundación que proponía en el programa inicial y centrarse en lo que hoy día aqueja a los chilenos”.

En tanto, desde la UDI criticaron la evaluación que hizo el fin de semana la ministra del Interior, Carolina Tohá, quien aseguró que “hoy está mejor Chile que cuando llegamos”.

La secretaria general de la tienda gremialista, María José Hoffmann, dijo que le parecían “insólitas las declaraciones de la ministra Tohá cuando dice que estamos mejor que antes. Yo no sé a quién le está preguntando, no hay ninguna encuesta que así lo diga, no hay ningún número que ellos puedan decir que efectivamente están mejor, ni en salud, ni en educación, ni en vivienda. Llevan apenas el 15% de lo que prometieron en su programa de gobierno y la verdad es que es bien impactante el mal diagnóstico que tiene el gobierno”.

Por su parte, el diputado Cristián Labbé (UDI), apuntó a los colaboradores del Mandatario. “Tras dos años del gobierno de Boric, evidentemente él tiene que hacer una autocrítica, coordinar con su equipo y también demostrarle a Chile que está entendiendo que no está avanzado. Por ende, para eso tiene que hacer un cambio de equipo (...) El Presidente Gabriel Boric tiene que entender que su equipo tiene que tener un cambio significativo”.

Desde Evópoli, el jefe de la bancada de sus diputados, Jorge Guzmán, señaló que el de Boric es “un gobierno en deuda, que presentó un programa con el cual consiguió llegar al poder pero que no es capaz de cumplir; que no tiene mirada crítica, diciendo que Chile está mejor, aún cuando todas las encuestas de opinión reflejan que Chile está peor con este gobierno”.