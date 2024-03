“No se hacen cargo de la herencia que nos dejaron”: Vallejo responde a oposición por críticas a los dos años de gobierno

“Chile retrocedió”. Esa fue la consigna que figuras de la Unión Demócrata Independiente (UDI) difundieron este lunes en su balance por los dos primeros años de gobierno del Presidente Gabriel Boric.

“Es bien impactante el mal diagnóstico que tiene el gobierno”, afirmó la secretaria general de la tienda gremialista, María José Hoffmann, calificando de “insólitas” afirmaciones que había hecho en la víspera la ministra Carolina Tohá, al señalar que el país está mejor que cuando asumió la actual administración, el 11 de marzo de 2022.

Foto: UDI

A este crítico balance opositor se sumó desde Renovación Nacional, el jefe de su bancada de diputados, Frank Sauerbaum. “Ha sido un gobierno amateur”, aseguró tajante el legislador de RN.

Frente a las críticas, la ministra de la Secretaría General de Gobierno, Camila Vallejo, destacó, entre otros puntos, que las inversiones de capital extranjero registraron “el mayor aumento de los últimos 20 años”, y que la demanda insatisfecha de matrícula en el sistema escolar de 45.000 estudiantes, ha ido a la baja y se acerca a cerca de 9.000.

“Estrategia de la oposición hay que contrastarla con hechos”

“El Simce se mejoró con los mejores resultados también de los últimos 10 años. Entonces, no es que uno diga que está todo bien, pero no es posible aceptar la tesis principal de la oposición de que estamos retrocediendo, de que no se ha hecho nada, de que el país está peor que antes”, planteó la vocera en entrevista con 24 Horas.

Vallejo sostuvo que “esa tesis de la oposición y esa estrategia de la oposición hay que contrastarla con hechos reales, con datos”.

“No se hacen encargo de la herencia que nos dejaron. Falta de capacidad autocrítica. Porque tanto lo que sucedió por el estallido social y el descontento social como fruto, por ejemplo, de la baja inversión en infraestructura escolar o como los problemas asociados a seguridad, no se deben exclusivamente por una responsabilidad de quienes somos gobierno actualmente”, recalcó la autoridad del Ejecutivo.

La vocera expuso que los problemas estructurales que la gente demanda resolver como las pensiones, no son ocasionados por “una falta de compromiso, una inacción del Ejecutivo”.

“La mayoría parlamentaria para aprobar esas reformas, la tiene la oposición. Entonces, está bien la crítica. La crítica es necesaria en democracia, las diferencias políticas, pero como gobierno ya no podemos permitir críticas destempladas, basadas en la opinología, sin fundamento concreto”, manifestó Vallejo.

“Tenemos una responsabilidad de establecer qué está pendiente, qué podemos seguir haciendo y qué tenemos que hacer en estos dos años, pero tampoco vamos a permitir que la oposición siga instalando que aquí no se ha hecho nada o que el país ha retrocedido”, aseguró.