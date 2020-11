El lío que se abrió en Evópoli tras el congelamiento de relaciones

No cayó bien en La Moneda ni tampoco al interior de Evópoli la decisión de los parlamentarios de La Araucanía de ese partido -Felipe Kast, Andrés Molina y Sebastián Álvarez- de congelar las relaciones con el gobierno a raíz de la muerte de un carabinero en la zona.

“Manifestamos nuestra profunda decepción con la gestión del gobierno en materia de seguridad”, decía el comunicado que enviaron durante el fin de semana los legisladores, apuntando justamente a la gestión en seguridad que depende del ministro del Interior, Víctor Pérez (UDI). Asimismo, pidieron que se designe a un ministro especial para la región.

La molestia en el oficialismo con la señal de un sector de Evópoli radica en que -dicen en el bloque- la ofensiva se daba justo ad portas de la votación de la acusación constitucional contra el jefe de gabinete, entregando señales confusas como oficialismo y también hacia la centroizquierda, donde tienen que ir a conseguir los votos para salvar al titular del Interior. Esto, más allá de que los mismos legisladores de Evópoli dijeran que sus votos estaban comprometidos para rechazar la acusación constitucional.

La molestia -que habría escalado hasta el propio Presidente Sebastián Piñera- la hizo notar este lunes el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio, quien, en entrevista con radio Agricultura, manifestó: “Me parece que es en un momento inoportuno, donde creo que no se midieron las consecuencias políticas de lo que significa”.

El hecho, además, generó diferencias internas en Evópoli y duras recriminaciones, las que se las hicieron saber a los tres parlamentarios.

Los cuestionamientos provinieron principalmente del jefe de bancada de ese partido, Luciano Cruz-Coke, y del diputado y vicepresidente Francisco Undurraga. En la colectividad varios transmitían que el episodio era un “error” y que solo los dejaba mal como partido.

Justamente, Cruz-Coke y Undurraga se reunieron este lunes con el titular del Interior para entregar una señal de apoyo y desmarcarse de la ofensiva de los otros tres legisladores.

De hecho, durante la cita, según presentes, los dirigentes le hicieron saber a Pérez que las relaciones institucionales de Evópoli se mantenían con el gobierno. “Es importante señalar que las relaciones con el gobierno se mantienen. No existe un congelamiento por parte de la bancada ni directiva”, dijo Cruz-Coke tras la reunión, junto con señalar que “las relaciones institucionales no están congeladas y no pretenden estarlo, menos en estos momentos en que debemos estar apoyando al ministro Pérez”.

El Presidente Piñera, asimismo, fue consultado por la postura de Evópoli y señaló que hay varias autoridades que están a cargo de La Araucanía y que “estamos avanzando, vamos a derrotar esa violencia y ese terrorismo”.