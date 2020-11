“Las relaciones con el gobierno se mantienen”: Jefe de bancada de Evópoli se desmarca de “congelamiento” de parlamentarios por La Araucanía con el Ejecutivo

“Las relaciones con el gobierno se mantienen. No existe un congelamiento por parte ni de la bancada ni de la directiva”.

Con estas palabras el jefe de bancada de los diputados de Evópoli, Luciano Cruz-Coke, se desmarcó de la decisión de los parlamentarios del partido por La Araucanía de congelar relaciones con el gobierno tras la muerte de un Carabinero el viernes pasado, exigiendo que se designe un ministro encargado en la región.

Sus palabras se dieron tras la reunión que junto a la secretaria general del partido, Luz Poblete y el diputado y vicepresidente, Francisco Undurraga, sostuvieron con el ministro del Interior, Víctor Pérez, para ratificar el apoyo de la bancada frente a la acusación constitucional en su contra que mañana se vota en la Cámara.

“Aquí lo que hay es una solicitud, muy desesperada, por parte de aquellos parlamentarios que formas parte de los diputados y senadores por La Araucanía, en señalar que, por favor, se tomen medidas especiales y específicas a raíz de la muerte del carabinero Eugenio Nain, ocurrida la semana pasada, porque efectivamente hay un problema que se arrastra no solamente de este gobierno, sino que de muchos gobiernos, por darle solución a un problema que tiene actos terroristas”, sostuvo Cruz-Coke, flanqueado por Undurraga y Poblete.

La noche del viernes el senador Felipe Kast (vicepresidente de la tienda), junto a los diputados Andrés Molina (presidente de Evópoli) y Sebastián Álvarez, emitieron un comunicado anunciado la medida. “No es una decisión fácil, pero como parlamentarios de La Araucanía hicimos esta solicitud al gobierno hace varios meses, y no hemos obtenido respuesta. La actual estructura institucional para hacer frente a este desafío no está a la altura. Si seguimos haciendo más de lo mismo no obtendremos resultados distintos”, indicaron en la misiva.

En ese sentido, el jefe de bancada de los diputados insistió en desmarcarse de los tres legisladores de la tienda. "Las relaciones institucionales no están congeladas, y no pretenden estarlo, menos en este momento en el cual debemos estar apoyando al ministro Pérez en esta acusación (...). No hay ninguna razón para que se piense que es el partido el que congela relaciones”, afirmó.

Libelo: “Los seis votos de Evópoli van a estar en contra de la acusación”

Sobre el motivo de la reunión, que era brindarle apoyo a Pérez frente a la acusación en su contra, Cruz-Coke aseguró que “no hay fundamento jurídico que justifiquen una acusación constitucional contra un ministro que al momento de ser acusado llevaba dos meses en el cargo. Y esperamos, hacemos votos y aseguramos el respaldo mañana para que esa acusación en la Cámara se rechace”.

“Los seis votos de Evópoli van a estar en contra de la acusación constitucional del ministro Pérez y eso es lo que hoy hemos venido a anunciarle y manifestarle como apoyo”, concluyó.