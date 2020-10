Parlamentarios de Evópoli en La Araucanía anuncian congelamiento de relaciones con el gobierno tras muerte de carabinero

“Como parlamentarios de la Región de La Araucania, hemos tomado la decisión de congelar nuestra relación con el gobierno hasta que se nombre un “Ministro Encargado” para enfrentar la seguridad en la Macrozona”. El párrafo anterior es firmado por el senador Felipe Kast, y los diputados Andrés Molina y Sebastián Álvarez, de Evópoli.

El anuncio ocurre un día después de la muerte del carabinero Eugenio Naín en la Ruta 5 en La Araucanía.

El escrito señala que “como representantes de la región de la Araucanía manifestamos nuestra profunda decepción con la gestión del gobierno en materia de seguridad. Nuestra región ha perdido la fe en nuestro gobierno, y ha llegado el momento de asumir el fracaso de la estrategia ocupada en el último tiempo”.

Según los firmantes, "Ni este gobierno, y tampoco los anteriores, han cumplido con su responsabilidad de enfrentar decididamente a grupos terroristas vinculados al robo de la madera, a la ocupación ilegal, y al trafico de drogas. Cada día que pasa el crimen organizado se hace más fuerte, y nuestra democracia más débil”.

Agregan: “Exigimos la realización de una mesa permanente, a cargo de este nuevo “Ministro Encargado”, para implementar la estrategia contra el crimen organizado con los actores relevantes de la región y del país. Esta mesa de trabajo debe incluir a la justicia, el Ministerio Público, el Congreso y las policías”.

Los firmantes resaltan que “no es una decisión fácil, pero como parlamentarios de la Araucanía hicimos esta solicitud al gobierno hace varios meses, y no hemos obtenido respuesta. La actual estructura institucional para hacer frente a este desafío no está a la altura. Si seguimos haciendo más de lo mismo no obtendremos resultados distintos”.