Bellolio por congelamiento de relaciones de parlamentarios de Evópoli en La Araucanía: “Me parece que es un momento inoportuno, no se midieron las consecuencias políticas de lo que significa”

“Me parece que es un momento inoportuno, donde no se midieron las consecuencias completas políticas de lo que significa”, sostuvo esta mañana el ministro de la Segegob, Jaime Bellolio en Radio Agricultura acerca de lo anunciado por los parlamentarios de Evópoli de la Araucanía - el senador Felipe Kast y los diputados Andrés Molina y Sebastián Álvarez - de congelar las relaciones con el Gobierno. Esto, tras el asesinato del joven carabinero, Eugenio Naim Caniumil.

Según anunciaron los parlamentarios mediante un comunicado, la medida de congelamiento durará hasta que se nombre a un Ministro Encargado en la Macrozona del sur.

Acerca de si existe la posibilidad de destinar un ministro exclusivo para La Araucanía como lo solicitan, Bellolio indica que es algo que no le corresponde a él decidir, pero que lo discutirán en el Comité Político de hoy.

“Eso es algo que tiene que resolver el Presidente (Piñera), no me corresponde a mí. Lo que dijimos el día de ayer es que obviamente cualquier iniciativa que signifique una mayor paz y el fin de la violencia en La Araucanía vale la pena ser estudiado. Nosotros tenemos Comité Político en par de minutos más y obviamente es una cuestión que vamos a discutir”, indicó el vocero de Gobierno.

Sin embargo, agregó, “esa propuesta a mi entender, no puede venir de la mano de que entonces se congelan relaciones porque eso es algo que no se entiende".

En cuanto a qué significa exactamente este congelamiento, el vocero de Gobierno indicó que tampoco lo tiene muy claro.

“Yo, la verdad, tampoco entiendo exactamente qué significa eso, porque toda la otra parte de la carta done dicen que hay un problema, obviamente, grave en materia de seguridad, es una cuestión que es completamente compartida (...) El reclamo, llamémoslo así, de mayor atención es uno que ya está. Nosotros no solo estamos preocupados estamos ocupados de lo que suceda en Araucanía".

Sobre si ha conversado directamente con los parlamentarios, Bellolio indicó que habló personalmente con Kast y Molina. “Espero que podamos resolver el punto que ellos están marcando durante hoy o mañana y no se procure ningún congelamiento, porque no sería apropiado en un momento en donde Chile Vamos necesita unidad”.

“La idea de desacoplar la actual institucionalidad, justo ahora que hay una acusación constitucional contra el Ministro de Interior (Víctor Pérez) es bastante desafortunada”, agregó.

Acusación constitucional contra el ministro Pérez

“Cuando 7,5 millones de los chilenos van a votar, y hay 2 o 3 personas en todo Chile que causaron algún tipo de disturbio, significa que una aplastante mayoría que cree en la vía institucional, en la vía pacifica, y no en la vía violenta. Y esto, sacar al ministro (Victor Pérez) una semana después de ese plebiscito, contribuye exactamente en el sentido contrario", sostuvo al respecto Bellolio.

El libelo - presentado en octubre por sectores de la oposición-, será votado el día de mañana en la Sala de la Cámara de Diputados, y el jueves pasado, la comisión encargada de revisar la acusación recomendó su aprobación, por cuatro votos a favor y uno en contra.

Al respecto, Bellolio reiteró esta mañana que no están los argumentos para la acusación, indicando que esto mas bien tiene un fondo “utilitario".

“¿Qué se hizo con el paro de camioneros? Resolver el paro a través del diálogo, y no a través de unas leyes que son mucho mas estrictas, exactamente igual como hicieron ellos (la Oposición) cuando estaban antes en el Gobierno”, sostuvo el ministro. “Recordemos que en el segundo gobierno de la Presidenta Bachelet hubo un paro de camioneros de dos días que no dejaban entrar personas a la Región Metropolitana, y yo no vi a ninguno de esos parlamentarios exigiendo la ley de seguridad del estado”.

En este sentido, señaló, “bajo el criterio que está planteando la oposición y el sector más radical de la oposición, los Ministros de Interior de la Concertación y la Nueva Mayoría no habrían durado ni un mes en su cargo”.

Esta acusación, agregó, “es una cuestión utilitaria, una cuestión política, es una cuestión para pegarle al Gobierno, pero no tiene ningún argumento jurídico que permite sostenerlo", y además, sostiene, “desligitima” un instrumento que tiene la actual Constitución.

“Por algo han presentado 8 acusaciones constitucionales sin ningún contenido. No puede ser que la única manera que tenga la oposición de unirse cuando estén peleados entre ellos sea presentando acusaciones constitucionales”, sostuvo.

“Las acusaciones constitucionales hechas al voleo, van a ser parte del triste legado de una Oposición fragmentada llevada al extremo por el radicalismo de algunas personas del Frente Amplio y el Partido Comunista”, concluyó.