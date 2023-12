“El que insultó a Carabineros era usted” y “un poco de pudor Presidente”: Las reacciones a dichos de Boric contra los críticos en materia de seguridad

Luego de que en la mañana de este viernes el Presidente Gabriel Boric expresara su rechazo a los cuestionamientos de dirigentes políticos a las acciones que se realizan contra la delincuencia, las respuestas a sus declaraciones no tardaron en salir.

“Yo he escuchado a algunos que se atreven a decir, incluso dirigentes políticos, que no se está haciendo nada en materia de seguridad. Cuando repiten eso -una cosa es que lo diga una persona que ha sido víctima de la delincuencia y que se entiende la frustración y que tenemos que trabajar más duro para llegar- pero otra cosa es que lo diga un dirigente político. Y cuando un dirigente político dice que no se ha hecho nada en seguridad, no solamente está faltando la verdad, (...) cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de carabineros. Le están faltando el respeto a quienes se juegan la vida por proteger a la ciudadanía”.

Esas fueron las palabras del Mandatario que provocaron una serie de reacciones de disgusto, tanto de la oposición como de los partidos de centro.

“Los únicos dirigentes políticos que han insultado, denostado y exigido la refundación de Carabineros son los que hoy están en el gobierno, incluyendo al Presidente, ministros y varios operadores políticos. El Presidente puede darse mil volteretas, pero la verdad es hija del tiempo, no de la ‘autoridad’”, publicó en X el líder del Partido Republicano José Antonio Kast.

A través de la misma red social, el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, arremetió. “Presidente @GabrielBoric, el día de los inocentes fue ayer. La crítica al pésimo manejo de la seguridad pública es a Ud. y su equipo, no manipule, ni se escude con las policías. Y si de insultos y humillaciones a Carabineros se trata, Ud. y sus amigos no han tenido límites. Un poco de pudor Presidente”.

A eso, se le suman mensajes de parlamentarios de la UDI al Jefe de Estado. “Presidente Boric, hacerse el matón con un periodista es fácil, pero no insulte la fe pública. El que insultó a Carabineros, el que dijo que había que refundarlo, el que juzgó actos de violencia y dijo que todos debían irse presos era usted y su coalición (...) Haga su trabajo y a Carabineros nunca le vuelva a faltar el respeto”, enfatizó el diputado Jorge Alessandri.

Su par, Juan Antonio Coloma señaló que “el problema de la seguridad ciudadana es culpa de su gobierno. No intente ocupar la excusa de los carabineros para intentar decir que ustedes sí hacen la pega, aquí el grave problema es que mientras carabineros está en la calle enfrentando a los delincuentes, usted y su gobierno los indulta”.

Desde Renovación Nacional, el diputado José Miguel Castro dijo que “El Presidente solo cosecha lo que sembró. La crítica nunca ha sido a las policías ni a Carabineros de Chile, la crítica es a aquellos que denostaron y que al igual que antes, hoy impiden proyectos (...) Por más que entregue patrullas o inaugure plazas, el Presidente entrega pensiones e indulta a delincuentes y eso lo hace cómplice de lo que hoy vivimos. Yo esperaría de él un poco más de mea culpa”.

La respuesta de los partidos de centro

Los timoneles de Amarillos por Chile, Andrés Jouannet; y de Demócratas, Ximena Rincón, le señalaron a La Tercera sus impresiones sobre las palabras del Mandatario.

Por su parte, el diputado Andrés Jouannet, comentó “que el Presidente no se esconda atrás de carabineros. Él es el Presidente, que dé la cara por él mismo”. Además, cuestionó “¿por qué no le da un sueldo a los jóvenes que hacen el servicio militar, que vienen fundamentalmente de familias más carenciadas?, ¿por qué no ha creado nuevas escuelas de carabineros? (...) la verdad es que este es un gobierno que no tiene una vocación en materia de seguridad”.

Desde Demócratas, la senadora Ximena Rincón sostuvo que “decir que no se ha hecho nada, puede ser injusto con aquellos parlamentarios que anteponemos la seguridad como lo urgencia número uno de las personas, y hemos respaldado los proyectos en consecuencia”.