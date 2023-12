Boric defiende labor policial en seguridad: “Cuando dicen que no se ha hecho nada, están insultando a miles de carabineros”

En dependencias de la Prefectura Aeropolicial de Carabineros, en La Reina, el Presidente Gabriel Boric encabezó la mañana de este viernes la ceremonia de entrega de 187 nuevos vehículos policiales que operarán en 93 comunas del país en el marco del programa Verano Seguro 2024.

La ceremonia contó con la participación del ministro subrogante del Interior, Manuel Monsalve, la delegada presidencial regional de la Región Metropolitana, Constanza Martínez, y el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, entre otras autoridades.

Al inicio se realizó un minuto de silencio en homenaje a los funcionarios de la policía uniformada que fallecieron en actos de servicio.

Luego, el general Yáñez hizo uso del micrófono para explicar las labores que desarrollarán esta temporada, aprovechando de detallar una serie de cifras sobre la labor institucional durante 2023.

“Hemos estado dando respuesta a las órdenes, a las instrucciones que nos ha impartido el Ministerio del Interior en el sentido de mejorar nuestra capacidad preventiva y de presencia en el territorio con fiscalización preventiva. Y al mismo tiempo, hemos ido dando señales para que la gente se sienta más segura. Más de 352.000 personas han sido detenidas durante este año y eso en promedio significa 1.000 personas por día. 21 toneladas de drogas incautadas, más de 3.400 armas de fuego incautadas. Y hemos recuperado 27.600 vehículos que fueron robados o tenían orden en cargo por este delito”, afirmó.

Por su parte, el Presidente Boric retomó esos datos en su alocución y manifestó su rechazo a cuestionamientos de dirigentes políticos a las acciones que se realizan contra la delincuencia.

El Mandatario resaltó que “solo esta semana” hubo 737 detenidos, 36 kilos de droga incautados y 60 vehículos recuperados en diferentes operativos.

“Yo he escuchado a algunos que se atreven a decir, incluso dirigentes políticos, que se atreven a decir que no se está haciendo nada en materia de seguridad. Cuando repiten eso -una cosa es que lo diga una persona que ha sido víctima de la delincuencia y que se entiende la frustración y que tenemos que trabajar más duro para llegar- pero otra cosa es que lo diga un dirigente político. Y cuando un dirigente político dice que no se ha hecho nada en seguridad, no solamente está faltando la verdad, cosa que uno puede entender. Y a mí, como Presidente, la verdad, a uno le llegan muchas de estas cosas y tiene el cuero curtido en ese tipo de debates, pero cuando dicen que no se ha hecho nada en seguridad, están insultando a miles de carabineros. Le están faltando el respeto a quienes se juegan la vida por proteger a la ciudadanía”, recalcó.

“Han tenido resultados. Tenemos que hacer más, por cierto. Y por eso hemos implementado diferentes planes, hemos cambiado de estrategia, hemos mejorado el despliegue. Pero no con el gobierno, con las y los carabineros. Esa crítica no solo es injusta, sino que es mentira. Y por eso, antes de tratar de sacar rédito político, de las situaciones adversas que podamos enfrentar como país en materia de seguridad, los invito a reflexionar un segundo, a pensar antes de hablar. Y por sobre todo poner su mirada y respetar a carabineros, carabineras, a la PDI, a la policía marítima, que están haciendo un tremendo y denodado esfuerzo por proteger a la ciudadanía”, expresó el Mandatario.

Verano Seguro

El plan considera el despliegue de 1.037 carabineros que serán reasignados a las zonas de mayor confluencia de personas. La Región de Valparaíso tendrá la mayor cantidad de policías reasignados, 168 en enero y 206 en febrero.

“Estamos protegiendo a la gente, protegiendo también el empleo que se crea en verano y asegurándonos que lo puedan pasar bien, que es un derecho también”, resaltó el Presidente Boric.

Se habilitarán 35 cuarteles durante enero y febrero. Se trata de 13 cuarteles creados y 22 elevaciones de categorías de retenes que pasan a subcomisaría temporal a cargo de un capitán y con aumento de dotación.