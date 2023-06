“Hay un momento en que uno tiene que poner orden”: Insulza dice que se debe conversar “seriamente” opción de Estado de Sitio en el sur

“Yo soy muy cuidadoso con esto y lo he pensado mucho, pero realmente hay un momento en que uno tiene que poner orden, porque si no, la democracia no va a sobrevivir. Y después va a haber otros que, a pretexto de poner orden, van a poner fin a la democracia”.

De esta forma el senador del Partido Socialista (PS), José Miguel Insulza, se refirió en radio Pauta a la situación en la Macrozona Sur, indicando que se debe considerar la posibilidad de decretar Estado de Sitio.

Insulza -exministro del Interior- explicó que con esa medida hay “algunas atribuciones más” para abordar lo que ocurre en la zona. Pese a ello, advirtió que “no es cualquier cosa llamar a los militares”.

“Sabemos en qué empezó la experiencia y en qué terminó”, dijo el legislador, aludiendo el Golpe de Estado ocurrido hace casi 50 años.

Desde mediados de mayo de 2022 está vigente en la Región de La Araucanía, y las provincias de Biobío y Arauco en la Región del Biobío un Estado de excepción constitucional de Emergencia. Tras ataques recientes en Los Ríos, se está pidiendo aplicar la medida en ese territorio también. Su implementación permite a efectivos de las Fuerzas Armadas colaborar con las policías en labores de control y resguardo frente a los hechos de violencia.

“Hay que empezar a conversar seriamente la posibilidad de un Estado de Sitio”, dijo Insulza.

El también excanciller sostuvo que se deben aplicar medidas “mucho más decisivas”.

“Las condiciones se están poniendo muy difíciles”, advirtió el integrante de la comisión de Seguridad Pública de la Cámara Alta.

“No estoy tan lejos ya de pensar en la idea de un Estado de Sitio, así que si se amplía la Emergencia a Los Ríos me parece bien, no tengo ningún problema, pero creo que hay que tomar más decisiones. Vamos a tener una reunión en el Senado sobre esto”, indicó.