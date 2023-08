Ingresan requerimiento para enviar a diputada Naveillán a Comisión de Ética de la Cámara por dichos sobre agresiones sexuales en la dictadura

La diputada Mónica Arce (Partido Humanista) ingresó un requerimiento para enviar a la Comisión de Ética de la Cámara a su par Gloria Naveillán (exrepublicana - integrante bancada Frente Social Cristiano) por sus polémicas declaraciones en las que calificó como una “leyenda urbana” las agresiones sexuales que sufrieron mujeres durante la dictadura.

Ayer, mientras la Cámara tramitaba un proyecto que condena los vejámenes sexuales tras el Golpe de Estado de 1973 e impulsa medidas de reparación para las víctimas, Naveillán, quien votó en contra de la iniciativa, argumentó su decisión y dijo que “estas son denuncias que no están probadas. Si me demuestran que están probadas, no tengo ningún problema. Pero que se sumen también las violaciones que hubo a mujeres en la época de la Unidad Popular”.

Consultada sobre si no existe diferencia entre algunos casos de violaciones y los ataques sistemáticos registrados en dictadura, Naveillán replicó: “Es que yo no sé si son sistemáticos. No creo que hayan sido sistemáticos. Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana”.

En el requerimiento que ingresó la diputada del Partido Humanista, y que fue notificado al presidente de la Corporación, Ricardo Cifuentes (DC), se exponen varios testimonios de víctimas de agresiones sexuales que fueron recopilados en el informe Valech, elaborado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura.

Además, se adjuntó la sentencia contra Miguel Krassnoff (agente de la DINA), quien fue condenado a más de mil años de presidio por delitos de lesa humanidad.

La diputada Arce, tras presentar el requerimiento, señaló que “aquí estamos hablando de desaparecer personas, torturarlas, violarlas con animales adiestrados solo por pensar distinto. Yo no me imagino a un parlamentario en Alemania decir que los campos de exterminio fueron un mito urbano”. La diputada Naveillán está acostumbrada a fundamentar sus ideas con las burlas a personas que fueron víctimas de la dictadura. No le estamos pidiendo que sea de izquierdas, sino que solo actúe con la mínima humanidad”.

Sobre la decisión que tomará la Comisión de Ética, Arce afirmó que “como Corporación tenemos que dar el ejemplo ante el negacionismo y espero que la diputada Naveillán sea acusada con las máximas sanciones de nuestro reglamento”.

“Espero que algún día en nuestro país personas como la diputada Naveillán no puedan ser autoridades con ese nivel de negacionismo”, concluyó la parlamentaria del Partido Humanista.