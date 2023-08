Diputados PS arremeten contra Naveillán por negar violencia sexual en dictadura: “Demuestra que volverían a apoyar el Golpe”

Un grupo de parlamentarios del Partido Socialista (PS) condenó esta tarde los dichos emitidos por la diputada Gloria Naveillán (exrepublicana), quien durante la sesión de la Cámara de este miércoles calificó como una “leyenda urbana” las agresiones sexuales que sufrieron mujeres durante la dictadura.

Así lo afirmó la parlamentaria independiente cuando justificaba su voto en contra de un proyecto de acuerdo en la Cámara Baja que, precisamente, condena los vejámenes sexuales tras el Golpe de Estado de 1973 e impulsa medidas de reparación para las víctimas. Finalmente, la medida fue aprobado por 71 votos a favor, 15 en contra y 35 abstenciones.

“Estas son denuncias que no están probadas. Si me demuestran que están probadas, no tengo ningún problema. Pero que se sumen también las violaciones que hubo a mujeres en la época de la Unidad Popular”, señaló Naveillán.

Consultada sobre si no existe diferencia entre algunos casos de violaciones y los ataques sistemáticos registrados en dictadura, Naveillán replicó: “Es que yo no sé si son sistemáticos. No creo que hayan sido sistemáticos. Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana”.

En respuesta, esta tarde los diputados socialistas Daniella Cicardini, Daniel Manouchehri y Ana María Bravo fustigaron los dichos de la parlamentaria exrepublicana.

Al respecto, la diputada Daniella Cicardini indicó que las declaraciones de la parlamentaria exrepublicana son de una “bajeza infinita e indolencia hacia el dolor de cientos de otras mujeres”.

La segunda vicepresidenta de la Cámara agregó que, el tenor de tales expresiones, “refleja el peligro para nuestra democracia del negacionismo de los que, tras 50 años, miles de testimonios acreditados y sentencias de la justicia, siguen hablando de ‘leyendas’, tal como en dictadura hablaron de ‘presuntos desaparecidos’. Su declaración demuestra que volverían a apoyar el golpe de Estado y repetirían los mismos horrores”.

En la misma línea, el jefe de la bancada PS, Daniel Manouchehri, afirmó que “la derecha entró en un ciclo complejo de involución. Ya no solo es negacionismo, es inhumanidad. Es un pensamiento bestial cegado por el odio y el fanatismo. Las violaciones a mujeres están acreditadas. Violaciones por agentes del estado”, indicó.

Añadió que considera “intolerable que 50 parlamentarios de RN, la UDI y Republicanos hoy no fueran capaces de rechazar en la votación de la Cámara estos horribles abusos cometidos en contra de mujeres en la dictadura”.

Finalmente, la diputada Ana María Bravo, subjefa de la bancada socialista, destacó que los dichos de la diputada Naveillan “demuestran una absoluta falta de humanidad y un negacionismo enceguecedor. No es posible y es inaceptable que una diputada de la República desconozca aquellas sentencias judiciales por las que se ha acreditado fehacientemente la existencia de violaciones sexuales, violaciones a los derechos humanos de mujeres durante la dictadura”.

“Basta de negacionismo que nos está haciendo mucho daño. La derecha no puede seguir invisibilizando los graves atentados a los derechos humanos que ocurrieron en la dictadura militar”, cerró la diputada Bravo.