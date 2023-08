“Una violación de los DD.HH. es inaceptable, se cometa donde se cometa”: jefe de diputados republicanos se distancia de dichos negacionistas de Naveillán

Este jueves, el jefe de la bancada de diputados del Partido Republicano, Benjamín Moreno, tomó distancia de los dichos de la diputada (Independiente-exrepublicana), Gloria Naveillán, quien durante una sesión de la Cámara el miércoles, calificó como una “leyenda urbana” las agresiones sexuales que sufrieron mujeres durante la dictadura.

La parlamentaria emitió ese juicio al justificar su voto en contra de un proyecto de acuerdo en la corporación que, precisamente, condena los vejámenes sexuales tras el Golpe de Estado de 1973 e impulsa medidas de reparación para las víctimas. La medida fue aprobada por 71 votos a favor, 15 en contra y 35 abstenciones.

“Estas son denuncias que no están probadas. Si me demuestran que están probadas, no tengo ningún problema. Pero que se sumen también las violaciones que hubo a mujeres en la época de la Unidad Popular”, dijo Naveillán.

Sobre la diferencia entre algunos casos de violaciones y los ataques sistemáticos registrados en dictadura, Naveillán replicó: “Es que yo no sé si son sistemáticos. No creo que hayan sido sistemáticos. Yo creo que eso es parte de la leyenda urbana”.

Más sobre Benjamín Moreno

Respecto a los dichos de la diputada, Moreno señaló en entrevista con Radio Universo que “los temas judiciales hay que respetarlos de lado y lado”, además de aclarar que Naveillán no es parte de la bancada de su partido.

“Me parece mal, una violación de los derechos humanos es inaceptable, se cometa donde se cometa, en el año en que se cometa, por el régimen que se cometa (...) es inaceptable el hecho en sí mismo”, recalcó el congresista republicano.

“Yo lo lamento mucho, porque no contribuye a la situación”, sentenció el jefe de diputados republicanos.