Jefe de diputados republicanos dice que están dispuestos a apoyar a Joanna Pérez (Demócratas) para presidir la Cámara

El jefe de bancada de diputados del Partido Republicano, Stephan Schubert, se refirió este miércoles a la futura mesa directiva de la Cámara Baja, la cual será electa el próximo 15 de abril.

Para dicha elección hay un fuerte cruce entre el oficialismo y la oposición sobre quién debiera llegar a la testera. Esto, porque el oficialismo defiende que la presidencia en esta ocasión le corresponde al PC -a raíz de un acuerdo suscrito en 2022- pero desde el Partido de la Gente (PDG) aseguran que sería el turno de uno de sus representantes.

Además, desde Demócratas se comenzó a levantar a Joanna Pérez como nueva carta -también apoyada por Chile Vamos- para desalojar al oficialismo de la presidencia de la Cámara.

Así las cosas, el jefe de bancada de la colectividad fundada por José Antonio Kast, fue enfático en señalar que “nosotros aspiramos a que el Partido Comunista no presida la testera”. Esto, luego de los dichos del senador de ese partido, Daniel Núñez, quien hace unos días llamó al gobierno a “convocar a la presión de la ciudadanía” para sacar adelante las reformas legislativas que impulsa el Ejecutivo.

Asimismo, Schubert señaló que la reciente solicitud del Ministerio Público de formalizar al alcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC), se trata de un “elemento más” para que la mesa directiva quede en manos de la oposición.

“Nos parece que el Partido Comunista no ha dado muestras de un actuar democrático, creemos que no ha respaldado a su propio gobierno, y es más, ha señalado en más de una oportunidad que, dado que no les están otorgando todo lo que ellos quieren y cómo ellos quieren, entonces ellos, por ejemplo, van a la calle. ‘Estamos con un pie en la calle y con un pie en la moneda, vamos a ir a presionar socialmente saliendo a las calles’, ese tipo de amenazas veladas nos parece que no es parte del juego democrático”, dijo en conversación con Radio Universo.

En ese sentido, afirmó que están dispuestos a apoyar a Joanna Pérez, pero fue en claro en recalcar que esa negociación no está cerrada. “Faltan todavía dos semanas y por lo tanto pueden ocurrir distintos movimientos. Esto hasta el último minuto va a tener movimientos porque tenemos varios partidos que están ahí en la negociación donde ellos pretenden llegar a la testera”, señaló.

FOTO: LEONARDO RUBILAR CHANDIA/AGENCIAUNO

“Está efectivamente el nombre de la diputada Pérez como eventual presidenta, pero faltan también los nombres de los vicepresidentes y también eso conlleva movimientos en las comisiones, cambios de presidencia, que también es parte de estas conversaciones que aún no terminan, están moviéndose cada día, se suben unos, se bajan otros, por lo tanto aún no está”, agregó.

Para cerrar, el diputado reafirmó: “Sí estamos dispuestos a apoyar a la diputada Pérez si eso significa que la testera está en la oposición y sobre todo que no llegue al Partido Comunista a la testera”.