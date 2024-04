Víctor Pérez (UDI), exministro del Interior: “Es irresponsable por parte de la oposición tener un diálogo con el gobierno si es que este no hace un cambio”

“La unidad por la unidad no consigue resultados”, advierte el exministro del Interior Víctor Pérez, quien hace un llamado a su sector, Chile Vamos, a condicionar la colaboración con el Ejecutivo para enfrentar la crisis de seguridad del país.

El exsenador, quien se enteró a primera hora del asesinato de tres carabineros en Cañete, tiene un diagnóstico crítico del manejo de La Moneda en esta materia, pero también del relato que tiene la derecha para enfrentar el tema.

“A un grupo subversivo no hay otra manera de ganarle que no sea militarmente. Por lo tanto, si el Presidente asume ese compromiso, podemos establecer diálogo con el gobierno”, manifiesta, agregando que “hoy la presencia militar es solo preventiva, hay que atacar. Y si hay enfrentamientos, derrotarlos”.

¿Cuál es su diagnóstico de lo ocurrido?

Es un hecho de la mayor gravedad. El impacto de asesinar a tres carabineros, la forma en que lo hicieron, el día, la hora, demuestra claramente que estamos frente a un grupo organizado, con logística, con inteligencia, con armamento y con la capacidad de poder robar el armamento de Carabineros. Y eso denota una sola cosa: que estamos frente a un grupo subversivo. Hay evidencia de eso y aquí cuando el Presidente Boric va a Cañete y hace un llamado a unidad, perfecto unidad, pero pongámonos de acuerdo en las cosas fundamentales.

¿A qué se refiere?

A un grupo subversivo no hay otra manera de ganarle que no sea militarmente. Por lo tanto, si el Presidente asume ese compromiso, podemos establecer diálogo con el gobierno. Pero si el Presidente a 48 horas todavía no define que estamos ante un grupo subversivo, no veo cómo podemos trabajar en conjunto; esa es la primera exigencia que deberíamos tener como oposición. Por lo tanto, hoy día, no tiene otra manera, hay que derrotarlos militarmente. Y tenemos que tomar medidas para así hacerlo. Medidas de organización, medidas de tecnología, medidas de inteligencia, medidas de reforzar y respaldar jurídicamente al actuar de Carabineros y a las Fuerzas Armadas.

En líneas generales, ¿qué le ha parecido la reacción de La Moneda hasta ahora?

Retórica. Ir con todas las autoridades a Cañete. Claro, aparecen bien las fotos, las imágenes y todo. Pero el gobierno no ha anunciado nada nuevo. Tienen que pasar a la acción. Aquí hay un grupo subversivo que hay que derrotar, y la única forma es militarmente. No hay otra forma de derrotarlo. El gobierno no ha anunciado nada. Nada que cambie la actitud frente a lo que es el respaldo a las policías. ¿Qué pasa si hubiera muerto un subversivo? Capaz que más de algún carabinero estaría detenido y estuviera amputado.

La Macrozona Sur ya está militarizada, ¿qué más quiere hacer?

Una estrategia para desarticularlo, detener a todos sus integrantes, decomisar sus armas, buscar sus condenas. Hoy la presencia militar es solo preventiva, hay que atacar. Y si hay enfrentamientos, derrotarlos.

¿Y condiciona el diálogo a que se tomen estas medidas?

Y dar señales a carabineros claras. Hay más de 190 carabineros imputados, procesados, condenados por el tema del 18 de octubre del estallido. Y resulta que a los que causaron el problema, a los que hicieron los desórdenes, a los que quemaron las estaciones del metro, a los que hicieron tira el comercio, o los han indultado o les han dado pensiones. El Presidente hoy tiene la obligación moral de indultar a los carabineros y restablecerlos a sus funciones.

El exministro del Interior, Víctor Pérez (UDI). Mario Tellez / La Tercera

¿Y no es un poco mezquino condicionar el diálogo en circunstancias que está ocurriendo algo grave en el país?

Lo que pasa es que el diálogo tiene que ser fructífero. El diálogo tiene que ser eficaz. El diálogo tiene que ser para conseguir resultados. La unidad por la unidad no consigue resultados. O sea, vamos a estar todos juntos para hacer lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Así no vamos a lograr resultados.

Pero ustedes en Chile Vamos han levantado el discurso de ser una oposición constructiva y no obstruccionista...

Constructiva, pero hay condiciones mínimas para enfrentar con éxito esto. Carabineros sale con miedo, como dicen los papás de los carabineros, que sus hijos le tienen miedos a los tribunales porque terminan presos. ¿Cómo vas a derrotar un grupo subversivo de esa manera?

Si no se cumplen estas condiciones, ¿se cierran a cualquier diálogo?

No. Pero es irresponsable por parte de la oposición tener un diálogo con el gobierno si es que este no hace un cambio. Este es un gobierno que dijo que tuvo que golpear un terreno liberado, un terreno liberado de los chilenos. Pero a Temucuicui no entra ni el censo. El gobierno le da un respaldo a los violentistas o le da un respaldo a la policía.

Pero el gobierno ha enfatizado que en esta administración se han bajado los ataques incendiarios.

Porque el grupo subversivo quedó tranquilo. El grupo subversivo hoy en día puede decidir no hacer nada más en los próximos tres meses.

¿Y no se debería reconocer ese mérito del Ejecutivo?

Lo que pasa es que el mérito del gobierno se tiene que ver reflejado en los resultados. Y el resultado del día 27 de abril es desastroso. Es una demostración de que aquí hay un grupo subversivo al cual no se le ha tocado. El gobierno puede tener un mérito, pero también el grupo subversivo que no ha atacado. Puede que el grupo subversivo no te ataque más en estos dos próximos meses. ¿Es un mérito del gobierno o se lo atribuimos al grupo subversivo?

¿Cómo cree que la derecha ha abordado su relato sobre el tema?

A la derecha le ha costado sin duda formar el relato para enfrentar una situación tan grave como ésta. Pero a través de la presidencia en el Senado de Juan Antonio Coloma (UDI) se logró establecer un acuerdo de seguridad y, por lo menos, más de veinte proyectos fueron aprobados. Ahora falta la ley de inteligencia, faltan las Reglas del Uso de la Fuerza. Pero, aunque aprobemos esas leyes, esas leyes van a tener un efecto en dos o tres años más. El problema es hoy día.

¿Qué tiene que ver la amnistía que está pidiendo Chile Vamos con lo que ocurre en la Macrozona Sur?

Dar una cosa equivalente, porque los que pusieron la violencia en el país los indultaron. Entonces, los que defendieron a los chilenos de esa violencia, están presos. Es injusto.

Pero carabineros cometió excesos en el estallido social...

Al momento del indulto el Presidente evaluará. ¿Pero aquí tantos carabineros cometieron excesos? ¿El general Yáñez cometió 1.300 delitos? Los carabineros utilizaron las armas que el Estado les puso a disposición.

¿No hay un aprovechamiento político en que se solicite ahora esta amnistía?

Hay una realidad: grupos subversivos en el país que atentan contra la soberanía nacional. Y cuando triunfan los grupos subversivos, los chilenos no pueden andar en esos territorios. El Estado no actúa ni protege a los chilenos, y lo que hay que hacer es que actúen y protegen a los chilenos.

Pero aprovechamiento en el sentido de la oportunidad en vincular un caso pasado con lo que ocurre en el sur...

Son hechos violentos y el tema es que tú tienes que usar a Carabineros para derrotar a los subversivos y tienes que respaldarlos. Y hoy día Carabineros no se siente respaldado.

Si el Ministerio Público tiene las pruebas para decir que un carabinero cometió violaciones a los derechos humanos o excesos durante en el estallido social, ¿también debería tener el beneficio de la amnistía?

Pero el Ministerio Público acreditó delitos de la primera línea, y se les indultó igual. ¿Entonces por qué no puede haber el mismo tratamiento? ¿Se puede hacer eso con los violentos, pero no con los servidores públicos?

¿Está de acuerdo con el estado de sitio?

En la medida que sea eficaz. Una medida sola no es eficaz. Tenemos la capacidad de inteligencia, la capacidad militar de ir a perseguirlos y saber dónde están. ¿Qué ha pasado con los estados de excepción? Nadie les hace caso.