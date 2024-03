La nueva fractura oficialista que expuso Tomás Vodanovic por plantear sacar a militares en Maipú

30 minutos de conferencia de prensa en el corazón de La Moneda le bastaron al alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), para quedarse con los focos del día e instalar un movimiento telúrico dentro del oficialismo.

Tras una reunión en Palacio con la ministra del Interior, Carolina Tohá, el jefe comunal y militante frenteamplista solicitó tres medidas: operativos de desalojo en la toma de Camino Melipilla en la que encontraron los restos del exmilitar venezolano, Ronald Ojeda; control de armas en la villa San Luis; y la presencia de militares en las calles para resguardar la infraestructura crítica de Maipú. Esta última fue la que desató la polémica.

El alcalde Vodanovic apuntó con esto a responder a una de las peticiones que más se repiten en la comuna ante la falta de dotación policial, relativa a la crisis de seguridad por la que pasa el país. El RD ejemplificó con algunos lugares que podrían contar con presencia militar, como estaciones de Metro, plantas de la Sociedad Nacional de Oleoductos (Sonacol) -una de ellas pasa por debajo de donde está la toma en la que se encontró el cuerpo de Ojeda- o el acceso y salida de autopistas.

Pero en su sector no compartieron sus dichos y ante ello se anticipó Vodanovic, quien también en La Moneda, mencionó que “habrá otros espacios de mezquindad, de disputas, pero cuando estamos hablando de seguridad nacional, lo que esperaría uno como autoridad, más que pataleos, lamentos o recriminaciones, es colaboración y trabajo conjunto”.

Uno de los que pudo hablar con Tomás Vodanovic fue el timonel de Revolución Democrática, Diego Vela, quien compartió que “el camino creemos que es fortalecer justamente la dotación de policías, buscar una reasignación de las policías existentes buscando estos casos donde es necesario el orden público y combatir el crimen organizado, esté a cargo de ellas”.

“Respecto al uso de militares, nosotros lo que hemos planteado es respaldar que avance legislativamente el proyecto de infraestructura crítica y que se puedan delimitar bien sus funciones y con el correcto uso de la fuerza poder complementar las labores que hacen las policías en zonas muy críticas y acotadas”, agregó Diego Vela.

La diputada de Comunes, Claudia Mix, representante de Maipú en el Congreso, indicó en la misma línea que “no comparto su solicitud de involucrar a los militares. La experiencia muestra que no son realmente útiles en asuntos de seguridad pública y que el riesgo es alto para la población, porque no es su rol, no están capacitados para ello”.

El parlamentario Jaime Sáez (RD), por otro lado, agregó que “no se puede desatender la necesidad de seguridad que ha sido planteada por el alcalde. No obstante, creo que también es conveniente precisar cuál es la labor que están cumpliendo las policías en el combate al crimen organizado, cuáles son los resultados que han podido mostrar en el último tiempo y detallar con mucha mayor precisión cuál es la labor de seguridad que efectivamente podrían cumplir las Fuerzas Armadas”.

Por otro lado, la diputada de Convergencia Social, Lorena Fríes, aprovechó el debate y propuso “incorporar a las Fuerzas Armadas en la fiscalización de armas” y “robustecer a las policías, a Carabineros, significa también mejorar las condiciones de Carabineros, incluso las remuneraciones”.

A contrapelo de lo que se planteó este martes desde el Frente Amplio y el PC, el aún jefe de bancada del PS, Daniel Manouchehri, transmitió en el Congreso que “poder contar con militares que puedan resguardar zonas específicas de nuestras comunas se hace hoy día importante”.

Vodanovic también encontró respaldo en el presidente de la DC y representante de Maipú en el Congreso, Alberto Undurraga, quien publicó que “todo el apoyo a solicitud de alcalde Tomás Vodanovic de disponer de presencia militar en la comuna de Maipú. Se requiere presencia militar en distintos lugares de Chile, en el marco de la Ley de Infraestructura Crítica”.

Desde el gobierno salió a responder la ministra Tohá, quien durante febrero estuvo preparando el trabajo prelegislativo para avanzar con el proyecto de infraestructura crítica conversado en la última sesión del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), encabezado por el Presidente Gabriel Boric.

“Coincidimos en la necesidad de tramitar el proyecto de infraestructura crítica enviado por el gobierno, para poder desplegar FF.AA. en apoyo a las estrategias de seguridad en zonas urbanas mediante presencia disuasiva en puntos de localización de infraestructura crítica”, publicó en redes sociales la jefa del gabinete.

¿Y el relato del FA?

Lo cierto es que hoy el alcalde Tomás Vodanovic, quien busca la reelección en las elecciones de octubre de este año, se ha instalado como uno de los dos principales liderazgos que tiene el Frente Amplio fuera del gobierno.

En la coalición base del Presidente Gabriel Boric, próxima a confluir en un solo partido, dan cuenta de que Vodanovic es el mayor exponente de lo que puede hacer un frenteamplista cuando se dedica a la gestión. Sin embargo, al mismo tiempo también existen voces críticas, sobre todo desde Convergencia Social, que dan cuenta de que el alcalde de Maipú carece de un relato, de un tono apegado a las ideas que defiende con más fuerza el FA y a la defensa de estas últimas que impulsó hace un par de semanas el diputado Gonzalo Winter, el otro liderazgo frenteamplista.

En el caso del parlamentario, en el FA hoy él es considerado como un defensor y representante de este relato, pero desde otros espacios le cuestionan que aún le queda demostrar sus credenciales en cuanto a gestión, como Vodanovic en Maipú.

La posición en la que queda el debate de las ideas frenteamplistas, esbozado por Winter, fue planteada este martes desde fuera del conglomerado, por el exministro PPD Jorge Insunza: “El retroceso político del Frente Amplio es muy profundo... y piden una ‘batalla ideológica’”.

Winter y Vodanovic son los personeros más nombrados por la militancia cuando se pregunta respecto de eventuales herederos del gobierno de Boric dentro del sector, algo que, sin embargo, tampoco se ha dilucidado en el Partido Comunista, en donde asoma con fuerza la ministra Camila Vallejo (Segegob) y en Socialismo Democrático, la titular del Interior, Carolina Tohá.