Presidenta del PS toma distancia de petición de alcalde Vodanovic: “Las fuerzas militares en las calles no son la solución”

La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, abordó la mañana de este martes las peticiones que realizó en La Moneda el alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), en materia de seguridad.

El jefe comunal se reunió en esta jornada con la ministra del Interior, Carolina Tohá, a quien le hizo tres solicitudes específicas: desalojar la toma de Pajaritos con Melipilla, operativos de control de armas en la Villa San Luis y contar con apoyo militar para que ayuden a proteger la infraestructura crítica de la comuna.

Tras la cita, el alcalde dijo que pidió la “presencia de apoyo militar para ciertas labores de seguridad en la comuna, que tengan responsabilidades bien claras, bien acotadas”, y agregó que el requerimiento es “ante la falta de dotación policial -tanto en Maipú como en otras comunas de la Región Metropolitana- y la enorme crisis de seguridad que estamos enfrentando, que el Estado pueda disponer de todas sus herramientas y podamos contar con el apoyo de presencia militar en algunos sectores, para algunas funciones, pero contar con ello cuanto antes”.

La solicitud ha generado una serie de reacciones desde el mundo municipal, pero también a nivel parlamentario.

Entre los que se mostraron en desacuerdo con el jefe comunal está la timonel socialista, quien fue inquirida por este tema mientras participaba junto al Presidente Gabriel Boric en la entrega del Conjunto Habitacional Parque del Sol, en Linares, Región del Maule.

“Yo puedo entender la desesperación de los alcaldes -no solo Tomás Vodanovic ha planteado esta situación, también el alcalde de Pedro Aguirre Cerda, alcalde socialista-, tenemos una situación compleja en varios barrios de nuestro país, particularmente en la Región Metropolitana, donde la verdad es que se hace difícil una intervención mayor, pero eso no habilita a mi juicio que haya una intervención militar, no solo por una problemática legal, sino práctica”, dijo la senadora del Socialismo Democrático.

“No es cosa de entrar a patear todas las puertas, hay que saber qué puertas ir a patear”, expresó.

Alcalde de Maipú, Tomas Vodanovic FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO.

La timonel del PS apuntó que en otros países tampoco ha funcionado la militarización en la población civil. A su juicio, lo que se necesita es sacar “a todos los carabineros a la calle, necesitamos el despliegue en terreno, y necesitamos también que el Ministerio Público dirija las investigaciones con resultados concretos”.

En ese sentido, recalcó que “las fuerzas militares en las calles no son la solución”.

Sin embargo, no se trata de una postura a nivel de toda la colectividad, ya que el jefe de bancada de diputados del Partido Socialista, Daniel Manouchehri, respaldó la solicitud del jefe comunal de Maipú.

“Tenemos una situación crítica en la delincuencia y claramente el poder contar con militares que puedan resguardar zonas específicas de nuestras comunas se hace hoy día importante, pero no sólo eso, hoy día tenemos que tener la capacidad de tener una política integral en contra de la lucha de la delincuencia, por ejemplo en materia de guardias municipales”, sostuvo

De acuerdo al parlamentario oficialista, “los guardias municipales son guardias entre comillas, seguridad ciudadana entre comillas, porque lo único que pueden combatir la delincuencia es con un talonario para pasar parte, entonces si nosotros no tenemos la capacidad de entender que se requiere más personas con las herramientas suficientes para poder combatir a la delincuencia es el camino que nosotros hoy día tenemos que tomar”.