De Emilia Ríos (RD) a Carolina Leitao (DC): alcaldes de la RM se suman a solicitud de Vodanovic de despliegue militar

La solicitud del alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic (RD), que este martes, tras la reunión que sostuvo con la ministra del Interior, Carolina Tohá, en La Moneda, pidió “presencia militar para ciertas labores de seguridad en la comuna, que tengan responsabilidades bien claras, bien acotadas” tuvo eco entre los alcaldes de la Región Metropolitana.

El alcalde de RD se pronunció de esa manera ante el aumento de hechos delictuales que se han presenciado en la capital en las últimas semanas y que terminaron con el hallazgo del cuerpo del militar (R) venezolano Ronald Ojeda, justamente en una toma de Maipú.

En su intervención Vodanovic agregó que “ante la falta de dotación policial -tanto en Maipú como en otras comunas de la Región Metropolitana- y la enorme crisis de seguridad que estamos enfrentando, que el Estado pueda disponer de todas sus herramientas y podamos contar con el apoyo de presencia militar en algunos sectores, para algunas funciones, pero contar con ello cuanto antes”.

Desde la oposición el alcalde de La Florida, Rodolfo Carter, fue una de las primeras autoridades en recoger el guante. Y en X dijo: “Respaldamos la solicitud de desplegar a las FF.AA. para recuperar el orden público, que esta mañana Tomás Vodanovic ha repetido en La Moneda”.

Carter inmediatamente después puso en relieve que hasta ahora el gobierno y el oficialismo han sido reacios a la idea de recurrir a las FF.AA. para enfrentar la crisis de seguridad. “Las cosas como son: desde abril del año pasado, tras el cobarde asesinato del cabo Daniel Palma, muchos alcaldes hemos pedido esta medida y el gobierno se ha negado permanentemente. Si ahora cambian de opinión, sólo porque lo pide un alcalde del Frente Amplio, es bueno que nos aclaren a todos cuáles son las razones y qué herramienta legal utilizarán: Estado de Excepción Constitucional o Ley de Infraestructura Crítica”, se lee en su red social.

Pero esta vez, tras el planteamiento de Vodanovic, varios alcaldes del oficialismo de la RM plantearon la conveniencia de reforzar con militares el resguardo de infraestructura crítica como estaciones de Metro, entradas a autopistas y sectores industriales, y de esta forma liberar a Carabineros.

Una de ellas fue la alcaldesa de Ñuñoa, Emilia Ríos (RD), quien afirmó a La Tercera la necesidad de “acciones concretas” del Ejecutivo. “Las declaraciones del alcalde Vodanovic se suman a la petición de varios alcaldes del sector, quienes, desde el año pasado, vemos como un paso necesario la aplicación de la ley de infraestructura crítica. La crisis de seguridad que vive el país es transversal y nuestra labor como jefes comunales es ser la voz de los vecinos que están siendo atacados por la delincuencia. A situaciones urgentes, acciones concretas. No podemos seguir esperando”, agregó.

La alcaldesa de San Miguel, Erika Martínez (CS), indicó que las Fuerzas Armadas “deben estar para la protección de infraestructura crítica con límites claros en sus funciones y por supuesto, con el uso correcto de la fuerza y el respeto por los DD. HH., en todo momento. Estas dotaciones deben ser un apoyo (...), pero no intervinientes directos en el orden público”.

En esa línea, la alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), reitera que “muchos alcaldes le hemos solicitado al gobierno implementar esta medida y también le hemos dicho al Ministerio del Interior que si requieren que vayamos a hablar con los parlamentarios estamos disponibles”.

Otros alcaldes de partidos de gobierno también han insistido en la medida. Uno de ellos es el edil de San Bernardo, Cristopher White (PS). “Es hora de que se dejen atrás los diagnósticos y las dudas políticas, se debe actuar. Hemos planteado la necesidad de apoyo de las FF.AA. a través de la Ley de Infraestructura Crítica no para que los militares salgan a combatir el crimen organizado, pues no tendría sentido, porque no están preparados para ello, sino que para que podamos liberar así a las policías”, dijo.

Cristóbal Lira (UDI) de Lo Barnechea, Gonzalo Durán (CS) de Independencia, y Felipe Muñoz (Ind.) de Estación Central también mostraron su apoyo a la solicitud de Vodanovic.

Así también lo hizo el alcalde de San Ramón, Gustavo Toro (DC), quien señaló que “si la fórmula de contribuir a la seguridad es a través de los militares, estoy totalmente de acuerdo. Hace meses está la necesidad de proteger la infraestructura crítica en sectores de control y apoyando la seguridad”.

En representación de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), el presidente de la Comisión de Seguridad y alcalde de Puente Alto, Germán Codina (RN), también recordó que “hace meses pedimos que se abordara el cambio legal necesario para que, en labores específicas y operativos focalizados contra crimen organizado y narcotráfico pudieran participar fuerzas militares”. “Incluso propusimos un proyecto de ley junto a parlamentarios, pero el gobierno esquiva el debate, ni siquiera lo ha priorizado para que sea analizado”, insistió dijo el edil.