Lorena Meneses, secretaria general de CS: “Es clave ser oficialista siempre y no solamente cuando acomoda”

La secretaria general de Convergencia Social, Lorena Meneses, defiende el actuar del máximo líder que tiene su partido, el Presidente Gabriel Boric, en el funeral de Estado de su antecesor, el difunto exmandatario Sebastián Piñera.

Sobre el mea culpa del Ejecutivo, Meneses, quien fue una de las tres frenteamplistas que marcaron presencia en las exequias, llama a “no hay que dejarse guiar por la cuña o la falsa controversia”. Además, aborda el comportamiento del Frente Amplio en materia de seguridad y los giros que, en esta materia, ha tenido La Moneda.

“El FA en este último año y medio ha aprendido a escuchar sin ideología respecto de algunas cuestiones”, asegura.

¿Qué le parece el mea culpa que hizo el Presidente Boric en el funeral de Sebastián Piñera?

Se ha dado más profundidad de lo que dijo el Presidente Boric, de lo que realmente quiso decir. Se ha estado tratando de usar una frase particular del Presidente para reforzar un relato que no es tal. La frase de las querellas creo que tuvo que ver con una autocrítica respecto del contexto de la pandemia, más que del estallido.

¿Qué les podría decir a los que han criticado al Presidente al punto de llamarlo negacionista?

No he visto ninguna declaración oficial contradiciendo al Presidente, han sido parlamentarias y creo yo que las tensiones son normales en una coalición que es tan plural. Lo importante es la unidad de la izquierda y el centro progresista y para eso es clave ser oficialista siempre y no solamente cuando acomoda.

¿Esto lo dice por las parlamentarias del PC?

Las parlamentarias tienen todo el derecho de dar las declaraciones que quieran y cada una tiene su propia historia. Las palabras que pueda decir el Presidente siempre pueden ser tomadas desde lo bueno o lo malo, porque es una alianza plural. Hay cuestiones en donde no hay que dejarse guiar por la cuña o la falsa controversia, porque yo estoy convencida que el Presidente en ningún caso ha hecho una negación.

El discurso se podría interpretar como un nuevo giro del Mandatario, quien en 2019 fue bien crítico del expresidente Piñera.

Está bien lo que hizo el Presidente en términos de entregar personalmente las condolencias a las familias. En ese sentido hay que recordar que el expresidente cerró el Penal Cordillera y habló de los cómplices pasivos. Si bien uno pudiera decir que el Presidente se da vuelta en su percepción, yo creo que más bien es ampliar la evaluación que tú puedes hacer con una perspectiva un poquito más histórica de lo que fue el expresidente Piñera.

El gobierno convocó al Cosena, algo impensado al inicio del mandato. ¿A qué cree que se debe este vuelco en una materia sensible para la administración?

El Cosena es un consejo asesor a la Presidencia y que, por lo tanto, es adecuado llamarlo cuando se considera importante una crisis de la delincuencia. Hay algunos en el FA que ya no tenemos esos traumas en materia de seguridad. Lo que nuestro país quiere hoy día es vivir sin miedo. Nosotros como FA debemos entender que la ciudadanía nos está pidiendo vivir sin miedo. Lo importante es poder hablar de seguridad sin complejos, porque la seguridad no es un tema que hoy día sea de ideologías.

¿A qué cree que se debe este cambio?

Tiene que ver cómo encontramos el país en su minuto: no había una real conciencia de lo poco que se había invertido en seguridad y también vimos lo que significan los datos concretos de la cantidad de homicidios, de crímenes de alta connotación. El FA en este último año y medio ha aprendido a escuchar sin ideología respecto de algunas cuestiones. Creo que eso es relevante para enmarcar nuestro proyecto político. Nosotros no vamos a renunciar a nuestras banderas ni a nuestras luchas, pero eso no significa no escuchar a las personas.

¿No tiene que ver esto con el ingreso del Socialismo Democrático al corazón del gobierno?

Más que la influencia o que ellos hayan tironeado la relación entre ambos sectores, tiene que ver con el trabajo conjunto.

Pero este giro del FA no se ha visto reflejado en el Congreso. Al menos queda esa sensación, sobre todo en las votaciones. ¿Cómo se entiende eso?

Yo no lo veo así. Creo que en la agenda de seguridad han estado bastante cuadrados todos los parlamentarios del gobierno, en aquellos proyectos que tienen que ver con secreto bancario y otras cuestiones, que no necesariamente son la ley Naín-Retamal. Esa es como la caricatura que se hace del FA o del PC. Pero yo no veo que esto esté descuadrado realmente, sino que al revés, ya que sí se han hecho notar algunas cuestiones que deben estar siempre presentes, que tienen que ver con los derechos humanos.

¿Cuánto influye en este giro en materia de seguridad que este año sea electoral?

Es que esto es algo con lo que nuestro gobierno partió. El primer presupuesto que se aprobó, que elaboró el gobierno de Gabriel Boric fue uno en donde ya se había aumentado considerablemente el presupuesto de seguridad. En verdad no creo que tenga algo que ver con lo electoral en sí.

¿Convergencia llega mejor posicionado que el resto -RD, Comunes y Plataforma Socialista- a la fusión?

Convergencia llega como un partido que ha ido madurando, en una etapa de crecimiento. Pero no sé si eso le otorga una mejor posición en la negociación.

¿Le gustaría que el presidente fuera de Convergencia?

Sí. A mí, en lo personal, me gustaría.

¿Ha pensado en algún nombre?

Creo que hay varios liderazgos que podrían ser presidentes del partido. Por ejemplo, está Gonzalo Winter, desde el Parlamento, también Gael Yeomans, que ya fue presidenta de CS. También se ha escuchado a Constanza Schönhaut.